Salvadó, sobre las denuncias a García: "Somos demasiado benévolos ante una gestión tan mala"

No es novedad el enfrentamiento en Rawson entre la facción que responde a al diputado departamental Juan Carlos Gioja y quienes aún responden al intendente Rubén García. Lejos de amainar, las hostilidades están en su punto más alto. Pero parece que hay límites. Por ejemplo, sólo el presidente de la comisión de Asuntos Legales y Constitucionales, Elio Frack, y dos ediles de Juntos por el Cambio, estuvieron presentes al momento de tratar la denuncia al jefe comunal que hizo el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) por irregularidades en la recategorización de trabajadores. No prosperó el debate. Aún cuando el giojismo cuenta con los ocho votos para que la iniciativa continúe.

Sobre esto, el titular del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, echó luz: "Somos demasiado benévolos ante una gestión tan mala". No lo dijo en tono de reproche, sino como balance. Fundamentalmente, porque las acusaciones provienen de "afuera del ejido municipal" y desde el seno mismo de la militancia giojista. "Hay infinidad de pedidos de informe, de interpelación y también de juicio político. Es normal por la gestión tan mala que hay", dijo el cabecilla de Lealtad Justicialista, el espacio lanzado por el diputado nacional José Luis Gioja. "Ya no se trata de un problema político", dijo, y destacó que su rol es "es escuchar a la gente y a las comisiones del C.D y en base a eso decido mis acciones".

La denuncia del Suoem contra García empezó como un pedido de informe que luego fue tomando cuerpo hasta concretar el reclamo para el Deliberante intervenga, cree los cargos que faltan en el municipio y verifique las personas que efectivamente trabajan contra el decreto de ascensos que firmó el intendente, al cual acusaron de hacer "fraude" para conseguir "punteros políticos". Según el secretario General, Antonino D'Ámico, se trataba "de una reubicación de empleados a las funciones que efectivamente cumplen". Pero el intendente "hace agua". Inicialmente, por ordenanza, las partes constituyeron una comisión en el seno de la Subsecretaría de Trabajo, con el asesor Ricardo Pinto como coordinador. El objetivo: que los 1.160 empleados que ingresaron durante los 7 años de gestión de Juan Carlos Gioja fuesen regularizados. Estaban en la J y debían pasar a I, H y G.

Pero, para el gremialista municipal, no hubo una normalización. Lo último fue el decreto de García con el listado de reubicados. Al nombrarlos sin tener en cuenta el informe que emanó la comisión, "violó la ordenanza" y "armó un conflicto".

Salvadó pidió que lo mantenga al margen de esas disputas a menos que tome un estado institucional. "No estoy en contra del intendente, los medios pintan una novela que no existe, que es producto de una mala gestión", razonó. "El Suoem tendrá sus motivos para denunciar como muchos otros también los tienen", comentó.

Sin embargo, hay un interrogante lícito. Si en el enfrentamiento, el giojismo tiene a ocho de los doce concejales, por qué no prosperan las denuncias. Para el titular del cuerpo deliberativo, "no hay intención de voltear al intendente ni mucho menos". Pese a que hubo un runrún sobre un pedido de juicio político y hasta consultaron a los ediles de Juntos por el Cambio, Salvadó lo negó. No obstante admitió que cuentan con los votos porque actualmente "no queda ningún concejal que le responda al intendente". De hecho, los "díscolos" Juan Raed e Iris Montaño se alinearon al equipo de Gioja y hasta asistieron a la inauguración de la sede en Rawson de la agrupación.

Por eso, resaltó que "somos demasiado benévolos" y se lamentó de haber compartido boleta con el actual comunero en 2019: "Desgraciadamente estuve en ese voto". Remarcó que "no hay obras" y explicó que sólo se están terminando las cloacas de zona Oeste con dinero de la Nación.