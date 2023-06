Rubén Uñac reveló cómo se enteró que iba a ser candidato a gobernador

Lo acompañaron en el escenario, el candidato a vicegobernador, Cristian Andino, las integrantes de la mesa de mujeres Marcela Monti, Fernanda Paredes, Silvia Pérez; las ministras y funcionarias, junto a cientos de mujeres militantes que no dejaron de aplaudir.

El senador y candidato hizo referencia al proceso de inhabilitación de Sergio Uñac y lo duro que fue para él transitar ese momento; repitió que no había un plan B “porque estábamos convencidos que nos asistía la razón, y seguimos creyendo lo mismo”.

“Después de muchas consultas mi hermano me llama por teléfono y me lo dice ‘Está decidido, vos vas a ser el candidato', y así lo asumí, como un gran compromiso, como un desafío y no le iba a escapar al destino”.

También destacó el inicio de su historia en la política: “Éramos dos que soñábamos juntos. Teníamos objetivos claros, ideas claras, porque Sergio es de los que se traza un objetivo y no descansa hasta conseguirlo. Yo sabía que iba a conseguir lo que se proponía, lo consiguió, fue gobernador de San Juan dos veces y podrían ser tres, pero no lo dejaron”, dijo.

Agregó que en este transitar se armó un gran equipo, “hoy quiero agradecer especialmente a la mesa de mujeres y a todas ustedes porque son parte importante de este gran equipo con el que construimos el Modelo San Juan y con Cristian somos la garantía de que lo vamos a consolidar”.