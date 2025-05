Rosas dijo que DECSA le facturó a Caucete casi el cuádruple de su consumo real: el detalle del informe

A fines de abril, la distribuidora eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) informó que el municipio de Caucete no paga la el servicio de energía eléctrica que consume, tanto en alumbrado público como en edificios municipales, desde septiembre del 2022. Según planteó la empresa, la municipalidad no cumplió con ninguno de los acuerdos para saldar la deuda, por lo cual el monto asciende a alrededor de $700 millones. En este contexto, la intendenta Romina Rosas negó el monto de la deuda y mandó a hacer una auditoría propia del consumo que tiene el departamento: según expuso, el consumo eléctrico que DECSA le atribuye al municipio casi cuatriplica al que arrojó el estudio privado.

image.png

"Una población de 100.000 habitantes gasta aproximadamente 533.875,00 kW, o sea que Caucete gastaría con 44.781 habitantes prácticamente lo mismo", dijo la jefa municipal.

Además, la intendenta indicó que, según las estimaciones del informe municipal, DECSA le cobra a Caucete como si tuviera 13.000 luminarias públicas, cuando en realidad solo tiene 5.000. "Acá hay una deuda que DECSA dice que tenemos y que Caucete dice que no va a pagar, porque hay un porcentaje que fue alternado y que no es culpa de los cauceteros. No decimos que no vamos a pagar, sino que decimos que vamos a pagar lo que corresponde", arremetió la intendenta.

image.png Comparación de consumo.

En este marco, aseguró que este martes 6 de mayo tiene una segunda audiencia con la empresa estatal, en la que presentará el informe realizado por el municipio. "A lo mejor yo podría haber tomado otra postura, pero no; porque yo estoy del lado de la gente. Voy a pedir que se revise todo para atrás y también para adelante", dijo.

El drama de DECSA y Caucete

Desde septiembre de 2022, la Municipalidad de Caucete no paga el servicio eléctrico que consume, acumulando una deuda cercana a los $700 millones con la empresa estatal DECSA, responsable del suministro en el departamento. Pese a múltiples acuerdos de pago y a un plan en 18 cuotas firmado tras una auditoría del EPRE, el municipio no abonó ni una sola cuota.

La deuda incluye consumos del alumbrado público y de edificios municipales. Aunque los vecinos pagan un ítem por alumbrado, lo recaudado es insuficiente y el municipio no ha cubierto el saldo restante. A esto se suman facturas impagas de diciembre a marzo.

DECSA advirtió que la situación compromete su funcionamiento y evalúa dos vías para recuperar lo adeudado: iniciar acciones legales y embargar partidas presupuestarias destinadas al alumbrado, o restringir el servicio, opción que ya fue descartada por el impacto que tendría en la comunidad.

El EPRE confirmó que Caucete es el único municipio sanjuanino en esta situación y respaldó a DECSA en su derecho a reclamar legalmente la deuda.