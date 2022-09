Rodríguez Larreta, en San Juan: críticas a los lemas, respaldo a Cornejo y "vocación de ampliar" JxC

Naturalmente, Rodríguez Larreta se metió en el debate por los lemas -de nombre Sistema de Participación Ampliada- que está en tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados sanjuanina. "Altera totalmente el espíritu del sistema electoral y es inconstitucional. Basta ver los antecedentes que hay en la Argentina: Santa Cruz y Formosa, donde llevan décadas gobernando los mismos", dijo. "Vengo a apoyar la oposición a la ley de lemas", resaltó. Lo hizo justo después de que el arco opositor compuesto por Juntos, Consenso y la Izquierda, se expidieran en contra.

El líder del Pro porteño hizo especial referencia a que no intervendrá en la elección de candidatos a gobernar San Juan: "Lo tienen que decidir los sanjuaninos, no un burócrata de la Ciudad de Buenos Aires". No obstante, es conocida la preferencia por Marcelo Orrego. "Marcelo es la referencia más importante", destacó. De hecho, el diputado nacional respondió que Rodríguez Larreta es uno de los más preparados y se mostró alineado al proyecto presidencial.

1553df66-35b8-4897-833e-4c559e143f2a.jpg Rodríguez Larreta, con Marcelo Orrego, Susana Laciar y Enzo Cornejo.

Sobre la unidad de la oposición, entre Juntos y Consenso -fueron divididos en las legislativas del 2021 y aritméticamente podrían haber obtenido la victoria-, respondió: "Tenemos un criterio general en todo el país, unidad y vocación de ampliar. Tenemos que seguir creciendo. Pero los criterios lo deciden los integrantes de Juntos en San Juan". El alcalde recordó la "buena elección pasada" y les dio la lapicera para las definiciones.

Justo este martes, a primera hora, uno de los halcones del Pro, el disidente Mario Ortiz, denunció al presidente del Pro, Enzo Cornejo, por enriquecimiento ilícito. El denunciante aseguró que Cornejo "ha tenido un cambio ostensible en su nivel de vida" desde que fue director del Enacom hasta la actualidad. Agregó que es "fácil deducir" el hecho. Por ejemplo, con la compra de un inmueble valuado en 30 millones de pesos cuando el funcionario cobraba $50 mil. "No podría haberse adquirido con propios recursos, se observa que el denunciado y su familia tienen un nivel de vida elevado con viajes y vacaciones en el exterior y vehículos nuevos", escribió en el documento que presentó ante la UFI Delitos Especiales.

"Nosotros tenemos total transparencia. Toda nuestra situación patrimonial personal es pública. Somos transparentes, no hay ni una sola mancha", defendió Rodríguez Larreta. Acto seguido, tomó la palabra el sospechado: "Es falso, es una mentira, yo soy uno de los autores del proyecto de ficha limpia porque creo en la Justicia. Lamento que personajes de la vieja política, con maniobras de la vieja política, no permitan pensar diferente". Para el mandamás del macrismo provincia esto es una movida política enmarcada en una campaña de desprestigio. "No tengo miedo, no tengo nada que esconder", refirió. Orrego también opinó de la situación: "No puedo hablar del tema porque no estoy al corriente, pero no dudo de la hombría de bien de Enzo".

Contra Cristina Kirchner

"Creo en el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, logró los índices de delito más bajos de la historia y de toda Latinoamérica", dijo, y conectó, "también tuvo un rol destacado en lo ocurrido en el domicilio de la Vicepresidenta. A pesar de siempre recibir un mensaje de agresión, la Policía ha actuado con templanza evitando lo que iba a ser un enfrentamiento muy complicado el mismo día del alegato del fiscal Luciani. Y lo mismo el sábado pasado. En un momento, dejó de ser una manifestación, pasó a ser una toma del espacio público, con calles cortadas 12 horas seguidas".

Lo que resta de agenda

Rodríguez Larreta paseó por el centro sanjuanino, comió un sándwich de milanesa y luego dio un discurso ante la militancia amarilla en la sede de Juntos por el Cambio, ubicada en avenida Ignacio de la Roza y calle Ameghino. Irá a una empresa en 9 de Julio y más tarde al aeropuerto. Viajará a Mendoza para continuar con la agenda de visitas provinciales.