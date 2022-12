Rodríguez Larreta denunció la "ruptura institucional"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta opinó que “es una barbaridad” el pedido de algunos gobernadores del PJ y legisladores del Frente de Todos (FdT) de que el Gobierno no cumpla con el fallo de la Corte Suprema de restituirle a la Ciudad el 2,95% de la coparticipación. “Vivimos en un Estado de Derecho y que de no cumplirse entraríamos en una ruptura institucional ”, marcó.

Para el mandatario porteño, en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia, “lo más importante es que con eso bajamos el impuesto a las tarjetas de crédito”, en relación al gravamen del 1,2% a las compras y débitos que se hagan mediante ese medio, el cual había impuesto la Ciudad hace dos años tras haber perdido transitoriamente el porcentaje de coparticipación. “Fue mi palabra y lo cumplí”, marcó.

Frente a las críticas del oficialismo, marcó que “es un fallo que defiende el federalismo”. Según Rodríguez Larreta, “no le significa ni un peso a las provincias” y, al respecto, acusó a los gobernadores de no tener argumentos: “De la misma manera que cuando nos sacaron los fondos, el presidente no le dio un mango a ninguna provincia: fue para el Gobierno Nacional y el de la provincia de Buenos Aires”.

Consultado si la quita de los puntos de coparticipación que hizo el presidente Alberto Fernández lo vio como una traición o una orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el mandatario porteño fue tajante. “Si hubo motivación de Cristina Kirchner no lo sé, pero quien toma la decisión es el Presidente de la Nación, él publicó el decreto”. Además, sobre su buen vínculo durante la pandemia, “fue una responsabilidad”.