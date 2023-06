Rodríguez Larreta aceleró a fondo: del "fracaso" de Macri, a las críticas a Bullrich

En referencia a la firmeza de carácter publicó un spot días atrás, donde jugó con una afección que padece, los temblores esenciales. El mensaje, con humor e ironía, tuvo a Bullrich como gran destinataria.

En las últimas horas disparó contra el dirigente con el que ya, sin disimulo, dirimen quién mantendrá el liderazgo en el PRO, Mauricio Macri.

Larreta calificó el modo de gobernar de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 de “fracaso”. Lo dijo en una entrevista radial, en referencia a los modos de la política: “El cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó. Llevamos 100 años de antinomias, peleas; gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero”, consideró.

“Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo”, señaló Larreta.

Y sumó: “Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy siguiendo ese modelo”.

Finalmente fue de frente contra su rival en la interna partidaria, lanceando el costado más flaco de Patricia Bullrich, las definiciones económicas.

Bullrich insiste en sostener que, al llegar al gobierno, de forma inmediata retirará el cepo al dólar. Sobre esto, Larreta mandó a la cancha a su principal asesor económico y, quizá, su ministro de Economía de consagrarse en las elecciones de este año Hernán Lacunza.

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri señaló que “nadie sabe bien pero hoy hay una demanda reprimida de US$50.000 millones entre dividendos no distribuidos y crédito comercial ahora forzado. Imaginate si el 11 de diciembre vienen con el equivalente en pesos a buscar US$50.000 millones. Imposible. Entonces, me encantaría y vendería el atajo electoral de que en un día elimino el cepo o dolarizo. Un caos. Tiene mucho atractivo, pero es impracticable”.