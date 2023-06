Rodríguez Larreta prometió trabajo, seguridad, educación, y "terminar con el kirchnerismo"

Estuvo rodeado por los precandidatos Gustavo Posse, a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires; Waldo Wolff, al Parlasur; José Luis Espert y Cynthia Hotton, a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires; Miguel Pichetto, SIlvia Lospennato, Mónica Frade y Mariana Stilman.

EN VIVO | NUESTRAS PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LOS ARGENTINOS.

Estuvo acompañado de su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y Diego Santilli, precandidato a la Gobernación de Buenos Aires. "Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público", relató el presidenciable.

En esa línea, continuó en un contraste implícito con su contrincante en la interna, Patricia Bullrich: "Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático que vienen a hablar. Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo".

Larreta planteó la necesidad de tener un plan, proyectos y propuestas: “Nuestro cambio se basa en tres pilares. En la educación, el trabajo y la seguridad. Con cambios de fondo. Vamos a impulsar una verdadera revolución educativa, vamos a hacer una revolución de trabajo y vamos a hacer una revolución de la seguridad para todos los argentinos”, afirmó.

En el plano del laboral, el espacio del precandidato presidencial explicó que "el objetivo es que todos los argentinos tengan un buen trabajo". Y agregaron que la meta es "que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más", para que, de ese modo, "en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos trece", estimaron.

Para ello propusieron avanzar hacia una flexibilización laboral, al impulsar "nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo".

En el eje de la educación, propusieron que "todos los chicos estén en la escuela 190 días por año", así como "jornada extendida para el 100% de los chicos sin los conocimientos esperados..

En materia de seguridad, Larreta señaló: “No se puede vivir con miedo. Paraliza, enferma a la gente, atenta contra el trabajo también. Esa es la Argentina de hoy: reja tras reja. Salen los chicos a disfrutar de la noche y da pánico. Eso es lo que vamos a cambiar. Con decisión política más un plan. No es solamente gritar que vamos a meter a todos presos. Los vamos a meter presos pero laburando, trabajando.

"Con un plan urgente desde el 10 de diciembre para atacar el avance del narco en la Argentina. Vamos a mandar a los gendarmes a las zonas calientes de la droga, vamos a conformar un grupo de élite con los mejores hombres y mujeres de las fuerzas. Vamos a aislar a los narcos que hoy desde las cárceles dan órdenes a los sicarios para mandar a matar a otro", agregó el precandidato presidencial.