Larreta promete venir a San Juan el domingo si gana Orrego

El mismo jefe de Gobierno porteño lo confirmó este martes, en diálogo con AM 1020, consultado sobre si hay chances de que venga a San Juan el domingo, si gana el santaluceño. El dirigente de Juntos por el Cambio respondió que "por supuesto, yo voy a estar acompañando a Orrego, nuestro candidato y futuro gobernador de la provincia que va a llevar el cambio adelante y vamos a trabajar en equipo cuando yo sea presidente". Agregó que "voy a estar allí para apoyar a la provincia, para explotar todo el potencial productivo, la minería que genera muchos puestos de trabajo, el cobre. Así que voy a acompañando el domingo a Marcelo Orrego".

El precandidato a presidente, que se medirá en internas con Patricia Bullrich, analizó que "estuve en San Juan varias veces, la última hace pocas semanas. No tengo dudas de que es una provincia que quiere cambiar este modelo, no da más... están peleados entre ellos, Uñac va a poner al hermano, no tengo dudas de que Orrego va a ser el próximo gobernador de San Juan con Fabián Martín".

Rodríguez Larreta hizo un repaso por la política nacional y resaltó en el vínculo con San Juan la importancia del desarrollo de la minería. "Se puede hacer minería cuidando el medio ambiente y esa es la clave. San Juan es la provincia con más exportaciones mineras del país, tiene varios yacimientos de cobre que están identificados y que tienen un potencial enorme. Hoy, con todo el cambio tecnológico los autos están pasando a ser eléctricos en el mundo entero y eso requiere de litio y cobre, y en San Juan son cinco o seis los proyectos de cobre que están muy avanzados en la provincia, siempre cuidando el medio ambiente que es una prioridad para nosotros", aseguró.

Más allá del turno provincial del 2 de julio, en San Juan, para las elecciones nacionales, la interna nacional de Juntos por el Cambio también tendrá su correlato, porque habrá PASO entre dos listas. Los larretistas van con la lista Cambia San Juan que lleva de precandidatos a senadores a Emilio Achem y Marcela Montaña y de diputados nacionales a Nancy Picón, Enzo Cornejo y Rocío Vázquez. Los bullrichistas van con la lista La Fuerza del Cambio que lleva para senadores a Juan Domingo Bravo y María Luisa Velasco, y para diputados nacionales a María Eugenia Raverta, Alfredo Aciar y Alejandra Castro.