Larreta en San Juan, prometió hacer el túnel de Agua Negra e impulsar la minería

"San Juan es una provincia que quiere un cambio. San Juan tiene un potencial enorme con la minería. El cobre que necesita el mundo está en San Juan. Debemos garantizar que la exploración dé beneficios a los sanjuaninos. Y la prioridad es retomar el proyecto del túnel de Agua Negra. El presidente lo paró y el gobierno kirchnerista de San Juan no lo impulsó. Yo me comprometo a trabajar y darle una salida oceánica al Pacífico", aseguró Larreta.

"Cuando Marcelo sea gobernador y yo presidente vamos a trabajar codo a codo", dijo flanqueado por el diputado nacional y el intendente de Rivadavia.

También resaltó su propuesta para terminar con la inflación. "Hay familias sanjuaninas que no pudieron pagar el alquiler, ni el seguro de salud, cada vez compran menos en el supermercado. No hay que esperar que sea difícil, hoy ya lo es. Vamos a cambiar el país. Voy a bajar la inflación, me pueden grabar pero no es fácil. Los motores de recuperación como la minería en San Juan tenemos que sostenerlos. Vamos a dejar de gastar mas de lo que tenemos. Terminar con la emisión infinita que genera inflación acá y en la China. Terminar con que el Banco Central financie al Estado. Y exportar mucho más. Lo de este gobierno son parches".

Además, detalló: "Para la minería de San Juan lo primero a conseguir es la estabilidad del dólar". Sobre el túnel, respecto de la posición chilena, sostuvo que "podemos lamentarnos para atrás lo que no se hizo, yo lo voy a impulsar y eso requiere una buena relación diplomática de sostenerlo. Yo tengo la decisión política de impulsarlo. Yo soy de hacer. Voy a retomar el proyecto y hacer lo que esté a mi alcance".

Criticó la reforma electoral sanjuanina con la incorporación del SIPAD. Y sobre el pedido a la Corte Suprema de Unidos por San Juan dijo que "el cambio es imparable y la gente no quiere más el kirchnerismo en la provincia más allá de la ley de lemas y de la Corte Suprema".

También Larreta habló sobre la distribución de fondos de coparticipación. "A San Juan no le costó un peso que le den fondos a CABA. Nunca hubo un gobierno tan unitario como ahora. Nunca el gobierno nacional administró tantos recursos. Pero vamos a volver a ser federales, volver a discutir la ley de coparticipación, que los sanjuaninos decidan en qué ocupar los fondos, no mendigando a los funcionarios nacionales. El gobernador Uñac es parte del kirchnerismo y de Alberto que discrimina al interior", lanzó.

Por otro lado, cuestionó que San Juan "es una de las tres provincias con peor calidad educativa". Y afirmó que para él la prioridad es la educación.

Consultado sobre si se lleva el apoyo de Orrego en la interna por las presidenciales, analizó que "lo importante es el apoyo de los argentinos".

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio desembarcó en San Juan con una amplia agenda que incluye la visita a una bodega, una charla con sectores de la producción titulada “Claves para construir la Argentina del Desarrollo”, finalizando con un acto político previsto para las 19.15 en la sede del sublema Cambia San Juan, ubicada en Av. José Ignacio de la Roza Oeste 1423.

Larreta no es el único referente nacional de Juntos por el Cambio que trajo el orreguismo, de cara a la campaña provincial para el 14 de mayo. Este jueves hizo pie el ex senador y también precandidato a la Rosada, Miguel Ángel Pichetto, y este sábado se espera a la también precandidata a presidenta y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.