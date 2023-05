Pichetto en San Juan, lanzó una advertencia a la Corte Suprema y defendió la minería

Al respecto, el ex senador dijo que "no hay nada más aberrante para la democracia que la ley de lemas y que intentar quedarse. La Corte tiene resuelto los fallos de Santiago del Estero, de La Rioja y de Río Negro y los tres casos conforman jurisprudencia, que debería ser aplicada antes de que se haga la elección de San Juan. Si la Corte va a cambiar la jurisprudencia, cuidado", advirtiendo al máximo tribunal.

Y profundizó: "Sería incoherente que el mismo tribunal que falló antes, cambie. Ya ha sentado jurisprudencia sobre lo que hace al sistema democrática de Argentina, que tiene competencia originaria. Creo que no debería cambiar porque debe haber coherencia. Va acumulando doctrina y jurisprudencia que va aplicando en casos similares. El caso de San Juan es igual a los otros tres y la Corte dijo que tres periodos no, eso estaría en el plano de elecciones indefinidas".

Pichetto, en rueda de prensa brindada en un hotel de Santa Lucía donde estuvo flanqueado por Orrego y Martín, habló de varios temas de orden nacional y local . Sobre la minería fue enfático: "Hay que hacer minería porque es empleo calificado. Hay que hacer minería en todo el país, hay que ganar el debate del hiperambientalismo y de los clérigos. Tenemos que tener una Corte que comprenda que los procesos de cambio se deben llevar adelante".

image.png

Analizó además que "No tengo la visión del ajuste, no quiero hablar acá de la cuarentena. Tenemos un programa que no vamos a dolarizar porque va a haber más pobres. Argentina y Brasil son potencias, debe tener su moneda nacional pero debe cuidar el valor de la moneda. Modernizar la producción. Hay que hacer negocios con China pero no que nos vendan porquerías. Se sale con trabajo no con planes sociales", dijo al hacer referencia del modelo nacional que se le ofrece al votante como referencia para votar a Orrego.

En el acto participaron diferentes dirigentes del frente como Roberto Basualdo, Susana Laciar, Rodolfo Colombo y Juan José Orrego.