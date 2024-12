Revés judicial para el intendente de Calingasta que había acusado de ladrón a su antecesor: apelará

El Ministerio Público, tras investigar, determinó que no hay pruebas suficientes para encuadrar el accionar de Castañeda en ninguno de esos delitos.

Pelea entre peronistas

Carbajal arrancó la gestión con una batería de denuncias contra su predecesor. Las últimas cuatro fueron ante la Justicia Penal por irregularidades en la construcción de la obra del Cristo de la Misericordia, la remodelación de la plaza de Sorocayense, la presuntamente errática implementación del programa Argentina Hace, y la sospechada falta de casas prometidas a vecinos. Además, aseguró que encontró el municipio con una deuda millonaria.

Por su parte, el diputado Castañeda había anticipado que "vamos a presentar nuestra defensa porque no hemos cometido ningún delito". Afirmó que no hubo "ningún dolo o defraudación de la administración pública" y enfatizó en que las denuncias son "un show para los medios" porque "en un año, no hizo ni un metro de cordón cuneta, no puso ni un foco, las calles están colapsadas". En ese sentido, sintetizó: "Quiere tapar la inacción con denuncias".