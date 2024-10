Desde "casas fantasma" a un Cristo sobrefacturado, en Calingasta el intendente Carbajal sumó 4 denuncias contra su antecesor Castañeda

El 8 de octubre último, el intendente presentó cuatro nuevos hechos a investigar en la Justicia Penal, en lo que encuadra, según él, como defraudación de la Administración Pública Municipal, incumplimiento de los deberes del funcionario público y encubrimiento y asociación ilícita. Así lo informó este viernes en diálogo con Radio Sarmiento: ""la bronca que siento en este momento...", expresó Carbajal.

image.png Jorge Castañeda (izquierda) y su sucesor, Sebastián Carbajal.

Las cuatro denuncias nuevas contra Castañeda

La primera denuncia "es una presunta complicidad del exintendente, el exsecretario de Hacienda Adolfo Medalla, el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Ávila, quienes obraron de una manera transcendental junto a una empresa privada, puntualmente en una obra que le denominamos el Cristo de la Misericordia. Es una obra que fue inaugurada pero no finalizada y pagada a un empresario. Pero de manera sorpresiva aparece una nueva empresa a través de una acción civil demandándonos que debemos pagar la obra que ya estaba realizada. Es por eso que decido realizar esta denuncia porque necesito que me aclaren por qué hay que pagar una obra que ya está realizada", dijo. El reclamo, de un empresario llamado Rubén Martín, es por 158 millones de pesos, más costas legales, más intereses, más proceso inflacionario, lo que Carbajal deduce que puede rondar hoy los 500 millones de pesos. La segunda denuncia, afirmó, es por la plaza remodelada de Sorocayense. "Nos encontramos con que o regábamos o iluminábamos. Es decir, que al momento de regar el predio se nos cortaba la luz. Y eso es debido a un cortocircuito. Imagínese lo que es la seguridad de los niños, las personas, todo quien transite sobre ese predio. Al comenzar la investigación por parte de técnicos que están avalados para hacer este tipo de estudios descubrimos que los materiales que están instalados o mal funcionando no son los que figuran en el convenio de la realización de la obra. En los papeles figura una calidad de material, con tableros, con todos los instrumentos de seguridad necesarios. Y no hay absolutamente nada de lo que los papeles dicen. Pero sí una facturación en donde está el precio, el pago realizado a ese tipo de material y lo que hay instalado es de muy baja calidad". La tercera denuncia, es por el programa Argentina Hace, "un programa que fue para unos 20 millones de argentinos y más de 2.300 municipios tuvieron acceso, entre ellos Calingasta. Tenemos un faltante de herramientas que tienen que ser parte del inventario municipal, lo cual eso calculado en una cifra actualizada rondaría los 20 millones de pesos. Es una larga lista de instrumentos que nos hacen realmente falta para la actividad diaria del personal municipal. Y no disponemos de los mismos, martillos, palas, rotomartillos, pistolas de calor, que necesitamos en el accionar diario. Bueno, eso no lo hemos recibido al momento de este traspaso". La cuarta denuncia es "por la construcción y remodelamiento de casas, de las cuales figura la mano de obra pagada, pero no realizaron las obras a los vecinos que se les otorgó este beneficio". Hay al menos un caso de un vecino que asegura que en la anterior gestión "le hicieron firmar como que iban a construir su casa, le llevaron algo de material, finalmente no construyeron y el material que le llevaron fue retirado posteriormente de su lugar". Carbajal dijo que "no es un solo caso, son varios. Inclusive ayer estuvo nuestra directora de Acción Social en el Concejo Deliberante y le entrega varios de estos casos que le estoy mencionando, varias obras para vecinos del lugar que fueron facturadas pero no realizadas".

Reclamos millonarios de Nación

Carbajal comentó que acaba de enterarse de más presuntas deudas derivadas de la gestión de Castañeda. "Estoy llegando al despacho, y me encuentro con dos cartas documento que me han sido enviados ayer desde la Vicejefatura del Gabinete del Ministerio del Interior, puntualmente el subsecretario de Relaciones Municipales, con un convenio celebrado el 2 de abril del 2017, el cual no cumplió con la normativa del reembolso, por un monto total de 2.228.000 pesos. Otra carta documento que me la envían desde el Ministerio de Economía, del subsecretario de Obras y Servicios, el Ingeniero Alberto Caroli, en donde por el mismo motivo, por una falta de gestión, por una falta de rendimiento en tiempo y forma, en 15 días yo tengo que pagar aproximadamente la cifra de 20 millones de pesos".

Así, el jefe comunal calingastino se quejó de que "en 15 días hábiles tengo que desembolsar aproximadamente 23 millones de pesos. Yo no, el pueblo de Calingasta ¡Las obras que yo podría hacer son 23 millones de pesos!". Y concluyó: "No hay manera de no pagarlo, ya por lo que me están asesorando acá los dos asesores legales que están presentes en este momento, no hay manera de no pagar estos 23 millones de pesos que me estoy, disculpen la expresión, desayunando en este momento". Los reclamos nacionales son uno por el programa Argentina Hace, justamente, que sustancia una de las nuevas denuncias. Carbajal anticipó que seguirá denunciando apenas aparezcan nuevos hechos sospechosos.