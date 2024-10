Hierve el peronismo en Calingasta: la réplica de Castañeda a Carbajal y las posibilidades del pase al orreguismo

Hierve la interna peronista en Calingasta. La pulseada que planteó el intendente Sebastián Carbajal con el diputado provincial Jorge Cipriano Castañeda escaló hasta llegar al senador Sergio Uñac, que no pudo desactivar el enfrentamiento, al menos por ahora. La situación incluso generó rumores sobre un eventual pase del jefe comunal al orreguismo. No hay chances por un mal antecedente de la época de campaña.

Este lunes, el diputado Castañeda habló con Tiempo. Dijo que "vamos a presentar nuestra defensa porque no hemos cometido ningún delito". Afirmó que no hubo "ningún dolo o defraudación de la administración pública" y enfatizó en que las denuncias son "un show para los medios" porque "en un año, no hizo ni un metro de cordón cuneta, no puso ni un foco, las calles están colapsadas". En ese sentido, sintetizó: "Quiere tapar la inacción con denuncias".

image.png Jorge Cipriano Castañeda, Cristian Andino, Sebastián Carbajal.

El enfrentamiento entre los líderes departamentales empezó como una rencilla, pero escaló a niveles que preocuparon al senador nacional Sergio Uñac. El exgobernador intentó poner paños fríos a la pelea a través de operadores. Pero, de momento, no hubo resultado. La columna La Rosca reconstruyó una charla telefónica entre Uñac y un dirigente ajeno a su espacio sobre la situación en Calingasta. Puntualmente sobre la relación con Carbajal.

En esa conversación, Uñac asumía que el intendente estaba en una posición intransigente y que "no hacía caso". La fuente agregó que dijo: "Juega para los amarillos", en referencia a una eventual alianza con Orrego. Sin embargo, eso no sucederá por ahora. Calingasta pasó a formar parte de la Triple C. Son tres departamentos que le inquietan al exgobernador, cuyos intendentes fueron electos y reelectos bajo su sublema, Vamos San Juan, pero no responden a sus órdenes. Los otros dos son Chimbas y Caucete.

Según supo este medio, Carbajal está descontento con "los manejos del Partido Justicialista" y así lo habría dicho durante una entrevista con Radio Manantial. Es más, de acuerdo a las fuentes, "no asumiría la presidencia de la Junta Departamental". Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a pegar el salto al orreguismo. Es improbable. ¿Por qué? Por el desplante que hizo Carbajal al ahora Gobernador.

Durante buena parte del 2023, Carbajal hizo campaña con Marcelo Orrego. El calingastino lo invitó a una caravana en el departamento. Pero cuando el entonces diputado nacional llegó, el candidato estaba en una radio con Sergio Uñac, anunciando que irían juntos a los comicios del 14 de mayo. "Una semana antes se vendió", dijeron desde el espacio del Gobernador, aunque aseguraron que continúan trabajando en términos meramente institucionales.