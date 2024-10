Los intendentes de la triple C inquietan a Uñac para el 2025; y qué hay de cierto sobre los peronistas libertarios

Hay que hacer un breve repaso de las elecciones recientes para entender por qué hay una triple C -Chimbas, Caucete y Calingasta- que inquieta a Sergio Uñac para los comicios legislativos nacionales del 2025. El primer departamento sencillamente jugó con el rival interno. El entonces intendente Fabián Gramajo fue el candidato a vicegobernador de José Luis Gioja y posicionó como sucesora a su socia política y esposa, Daniela Rodríguez. Ambos ganaron cómodamente en circunstancias distintas. Rodríguez sostuvo el Chimbas Te Quiero. La fórmula Gioja-Gramajo triunfó sobre Rubén Uñac y Cristian Andino, aunque no sirvió de nada porque cayeron a manos de Marcelo Orrego.

La dirigencia que conduce Chimbas es refractaria a la figura de Uñac. La lista única que sellaron el 11 de agosto para el Partido Justicialista mejoró las relaciones de Gramajo con el senador nacional. Pero nada más. El exintendente tiene su espacio San Juan Te Quiero y busca impulsar un proyecto para el 2025. Desde fines del año pasado hace un recorrido por los departamentos. Al principio, los intendentes lo esquivaban. Ahora están más permeables. Si bien apunta a jugar en las elecciones del año que viene, en caso de no hacerlo, es probable que apoye a Gioja, con quien no perdió comunicación.

En contraposición, la lista única del Partido Justicialista generó un cortocircuito importante con la intendenta de Caucete, Romina Rosas. La dirigente criticó duramente la falta de renovación de género y generacional. Incluso intentó lanzarse como candidata a la presidencia partidaria. No hubo caso. Quedó en offside por el acuerdo entre los accionistas mayoritarios del peronismo sanjuaninos, Uñac y Gioja. Continúa molesta, pese a haber sido incluída en la lista como congresal. Sigue distanciada del uñaquismo. Algunos dijeron que es una isla, que está cada vez más sola en la disonancia.

Pero ahora se sumó el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal. El comunero nunca fue del riñón del senador. Pertece a un armado que prexiste al acuerdo con Uñac. En el 2019, jugó por el partido Nueva Dirigencia, una especie de colectora del entonces oficialismo. Le fue bien. Sacó 1.232 votos. Mejoró sustancialmente la performance en el 2023. Obtuvo 2.187 votos. El médico cirujano enfrentó internamente al familiar de Jorge Castañeda y al secretario de Vivienda de la Provincia, Robert Garcés. Formó un gobierno municipal con integrantes de familias reconocidas en el departamento como Diego Ossa. Y generó una política fundada en el denuncialismo contra la gestión anterior.

Desde que asumió, Carbajal denunció al diputado provincial Jorge Cipriano Castañeda por presuntas irregularidades. El 8 de octubre último, presentó cuatro nuevos hechos a investigar en la Justicia Penal, en lo que encuadra, según él, como defraudación de la Administración Pública Municipal, incumplimiento de los deberes del funcionario público y encubrimiento y asociación ilícita. "La bronca que siento en este momento...", expresó Carbajal en Radio Sarmiento, uno de los pocos medios de comuncación al que responde.

¿Dónde está el problema? En que la guerra de los caciques peronistas escaló aún cuando los operadores de Uñac intentaron poner paños fríos una y otra vez. Recientemente, según fuentes calificadas, hubo una charla telefónica entre el senador y un dirigente ajeno a su espacio. En esa conversación, Uñac asumía que Carbajal estaba en una posición intransigente y que "no hacía caso". La fuente agregó que dijo: "Juega para los amarillos", en referencia a una eventual alianza con Orrego. Sin embargo, eso no está chequeado. Es sólo un rumor o quizá una frase que lanzó desde el malestar. Habrá que ver si el exgobernador conserva "el poder del WhatsApp", que ya analizó este diario. De momento, Chimbas -obviamente-, pero también Caucete y Calingasta, inquieran a Uñac para el esquema legislativo del 2025. Son tres departamentos menos.

image.png Peluc con Nayib Bukele y Martín Menem.

En otro orden de cosas, durante la semana hubo noticias sobre la creación de una agrupación de peronistas libertarios o libertarios peronistas que reivindican la gestión del expresidente Carlos Saúl Menem. Nació a nivel nacional para respaldar a Javier Milei, que es un fanático del dinfundo mandatario. En San Juan, aseguraron que está en proceso de construcción. Hay peronistas que tuvieron charlas de café con el representante del Presidente en la provincia, el diputado nacional José Peluc. ¿Peronistas sanjuaninos que bancan a Milei? Por qué no. El propio Peluc tuvo una extensa trayectoria peronista con el sindicalista José Ubaldo Montaño.

El tema son los nombres. Porque las reuniones ya trascendieron. Un par de peronistas -segundas y terceras líneas del Partido Justicialista- hablaron con Peluc. Hace meses, este diario consultó al diputado nacional sobre la posibilidad de un peronismo en La Libertad Avanza. "Veo más un bloquismo en La Libertad Avanza", respondió. Sin embargo, recientes declaraciones públicas indicaron que cambió de parecer. "Nos vamos a diferenciar del peronismo kirchnerista y del Gobierno provincial", dijo en Radio Sarmiento.

¿Qué cambió en el medio? Justamente, la iniciativa propia de los peronistas de ir a buscarlo. Es más, los dichos radiales parecen están dirigidos a incentivar a los militantes que dubitan entre dar un salto tan vertiginoso o no. Por eso, hay una custodia celosa de las identidades de los nuevos interlocutores de Peluc. Por eso y porque capaz no dan ese salto y no quieren "quemarse" de manera prematura. Si deciden cambiar de bando, será explícito cuando El Jefe visite San Juan en noviembre. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estará en la provincia para el lanzamiento oficial del partido La Libertad Avanza.