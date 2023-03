Renunció uno de los hombres claves de Horacio Rodríguez Larreta

https://twitter.com/MarceDaless/status/1638662036451213315 En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) March 22, 2023

A través de su Twitter, D'Alessandro confirmó su renuncia, que se esperaba que sucediera en estos días. En ese marco, relató: "Le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra". "No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años", expresó el ex funcionario, que afirmó que la gestión larretista convirtió a "Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica".

En ese sentido, expresó su agradecimiento "a Horacio y a los que me acompañaron en esta difícil tarea, a mi familia, a mi equipo y, en especial, a los policías, bomberos y agentes que todos los días arriesgan su vida para cuidarnos". Poco después, el propio jefe de Gobierno le devolvió el mensaje: "Marcelo lideró durante muchos años el equipo que logró transformar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires para siempre".

D'Alessandro aprovechó su renuncia para volver a desmentir los presuntos chats filtrados que siguen sacudiendo el debate político. "Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino", sostuvo el ex funcionario.

Luego, se refirió al "hackeo" y señaló que "ya tenemos los responsables". Y concluyó: "Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune".

El ahora ex funcionario se encontraba de licencia desde enero, tras la aparición en presuntos chats con empresarios vinculados al Grupo Clarín y funcionarios judiciales en la realización de un viaje a Lago Escondido y en otra supuesta conversación con Silvio Robles, empleado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La tercera filtración de presuntos chats del celular de D’Alessandro expuso su relación social con el juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que cerró de forma exprés en plena feria la causa donde tenía que investigar si había un vínculo entre el funcionario de la Ciudad y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Rosatti, por una filtración anterior.

En declaraciones televisivas, Miguel informó que el lunes tomará juramento Burzaco. "Tiene experiencia, lo conocemos, comparte nuestros valores y visión respecto a la seguridad y estamos convencidos de que puede llevar una buena tarea", señaló el Jefe de Gabinete, que durante la licencia de D'Alessandro se hizo cargo del área de Justicia y Seguridad.