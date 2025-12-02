Reforma Laboral y CGT de San Juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del PJ

La CGT de San Juan tomó una postura de "total unidad" con la central obrera a nivel nacional frente al proyecto de Reforma Laboral elaborado por el gobierno de Javier Milei. Eduardo Cabello , secretario general de la delegación sanjuanina, aseguró que la estrategia local está supeditada y alineada a las decisiones tomadas en Buenos Aires, dado que la ley en debate es de alcance nacional.

Malestar sindical La CGT pide que el Gobierno la convoque a negociar la reforma laboral: "Va a contramano de lo que hace Estados Unidos"

En su rol de líder sindical, el gremialista enfatizó que la delegación sanjuanina es esencialmente una extensión de la estructura nacional. Esta es la razón principal por la que la regional seguirá los lineamientos dictados por el triunvirato, al confirmar el alineamiento estratégico: "Nosotros no existe CGT San Juan si no existiera la nacional. Primero tiene que verse en Nación. Nosotros somos sindicatos nacionales. Así que básicamente todo lo que digan allá se va a aplicar acá y van a ir con la misma luz. No hay otra manera porque eso es nacional, porque la ley es nacional, no es una ley provincial".

Cabello sostuvo esta posición porque la legislación que busca modificarse, incluyendo los convenios colectivos, es de carácter federal y no se ha realizado ninguna presentación a nivel provincial sobre este tema.

image Eduardo Cabello en la movilización del 24 de enero de 2024 contra la gestión de Javier Milei.

Respecto a la potencial fractura interna ante la reforma, Cabello descartó cualquier división, asegurando que existe "total unidad". La confrontación se da en la defensa de los logros laborales que la CGT considera irrenunciables. Al referirse a la postura defensiva ante los cambios propuestos, Cabello señaló que "ellos lo van a impulsar como nosotros vamos a decir que no nos quiten cosas... Nosotros lo que hemos dicho que no vamos a regalar derechos ni vamos a hacer un paso atrás".

Son varios los puntos de la reforma que generan gran rechazo en la CGT, como el tope a las indemnizaciones, la introducción de salarios por productividad, y la posibilidad de negociar convenios por empresa en lugar de por actividad.

El dirigente de la CGT de San Juan insistió en que cualquier modernización debe respetar el marco legal vigente. Cabello recordó que hay puntos "constitucionales" que no pueden ser borrados de un plumazo. Al detallar qué derechos se defienden, explicó que se trata de aquellos "adquiridos, con respecto al salario, al descanso, a las vacaciones, a la obra social. A lo que hace y que tenemos ya constituido por la Constitución Nacional". La defensa se centra en evitar que se socaven los derechos adquiridos amparados en la Constitución y en el artículo 14 Bis.

A nivel local, Cabello confirmó que ya se dieron conversaciones con los diputados nacionales sanjuaninos del PJ, Cristian Andino (electo) y Jorge Chica, quienes "apoyan la postura de los trabajadores y los derechos de las personas". Sin embargo, aclaró que la acción principal con el gobierno provincial de Orrego se canalizará a través de la mesa de gobernadores a nivel nacional, esperando que la central nacional indique los pasos a seguir. Cabello enfatizó que, por el momento, la acción se rige bajo la premisa: "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

Tensión con los gremios

La postura de confrontación adoptada por la CGT San Juan se replica desde la central nacional, donde las tensiones escalaron desde que el Gobierno Nacional finalizó la redacción del proyecto de Reforma Laboral. El texto, definido por el Ejecutivo como una "modernización laboral", fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ya fue girado a figuras clave como Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich.

La redacción de este proyecto se concretó a pesar del fuerte descontento gremial. El rechazo fue expuesto formalmente por Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, durante la última reunión del Consejo de Mayo. Martínez advirtió en Casa Rosada: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados".

El gobierno avanzó con el articulado sin incorporar las modificaciones solicitadas por la central obrera. La CGT cuestiona que el proyecto se elabore "de espaldas" a los sindicatos, sin un debate abierto ni negociación, lo que representa una falta de diálogo real y de participación sindical.

Entre los puntos de la reforma que motivan el rechazo gremial se encuentran:

- Negociación Salarial por Empresa: El proyecto prevé permitir convenios y acuerdos por empresa, en lugar de mantener los convenios colectivos generales por actividad. Para la CGT, esto “dinamita” la negociación colectiva y debilita su capacidad de representación.

- Fin de la Ultraactividad: Los convenios colectivos no se renovarán automáticamente; solo las "cláusulas normativas" seguirían vigentes, mientras que las "cláusulas obligacionales" (como los aportes a sindicatos) caducarían.

- Flexibilización de las Condiciones: La inclusión de mecanismos como los bancos de horas, la ampliación del período de prueba -especialmente para las PyMEs-, topes a indemnizaciones y la adopción de "salarios variables / por productividad" (salario dinámico), son vistos por la CGT como medidas regresivas que implican una "quita de derechos laborales conquistados".

El oficialismo espera que la Reforma Laboral sea uno de los primeros proyectos en tratarse durante las sesiones extraordinarias, que están programadas para desarrollarse desde el 10 al 31 de diciembre, con continuidad desde el 19 de enero hasta fines de febrero. Mientras el Ejecutivo, a través de Adorni y Santilli, articula negociaciones con los gobernadores para asegurar consensos, la CGT Nacional mantiene su postura de rechazo, a la que se alinea totalmente su seccional en San Juan.