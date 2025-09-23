¿Reconciliación con el PJ?: Castañeda le abrió las puertas de su casa a Andino

El diputado departamental por Calingasta , Jorge Castañed a, se mostró cerca del candidato a diputado nacional del PJ , Cristian Andino , incluso lo recibió en su casa en el paraíso cordillerano. Hay foto.

Se armó así una típica escena de campaña. Dirigentes alrededor de una mesa sonrientes. Pero no fue solo eso, fue toda una señal de que el calingastino selló su acercamiento al partido de sus orígenes, con el que viene zigzagueando hace rato.

Es que el pejotista Castañeda viene acompañando al orreguismo en algunas votaciones importantes dentro de la Legislatura de San Juan. Además del RIGI, también le dio su voto a la rescisión del contrato para la construcción del dique El Tambolar, entre otros proyectos. Si bien no se fue del peronismo, lo cierto es que se mueve libre dentro del recinto y antes de la campaña en su entorno decían que planeaba continuar de la misma manera hasta nuevo aviso. ¿La foto de campaña de este martes será el nuevo aviso?

La relación de Castañeda con el peronismo viene conflictuada desde hace tiempo. Se convirtió en intendente después de ganarle las PASO a Robert Garcés, el candidato que José Luis Gioja le puso enfrente en el 2015. Con Sergio Uñac se codeó hasta que la relación se desgastó porque, según el ex jefe comunal, no recibió el apoyo esperado en las elecciones de mayo del 2023, que terminó ganando el médico Sebastián Carbajal, con quien se vive peleando.

Así, Castañeda viene siendo útil para el orreguismo, que tuvo que conseguir con esfuerzo su mayoría en la Cámara de Diputados. El oficialismo sanjuanino cuando asumió en diciembre del 2023 tenía 12 legisladores, número que no les permitía juego propio. Consiguieron el pase del bloquismo con sus 4 legisladores, que se tradujo en una sociedad para las legislativas, con el alfil del PB Federico Rizo de candidato y todo. Después se sumó a las votaciones con el orreguismo el diputado de Angaco, Marcelo Mallea, llegando Cambia San Juan a 17 voluntades. A estos diputados se les suman los que a veces se arriman con su "voto solidario", entre ellos el calingastino.

Castañeda parece repetir la historia de otro legislador que venía con comportamiento sinuoso dentro de la Legislatura como es el massista Franco Aranda. El ex intendente capitalino cerró trato con el PJ para las elecciones del 26 de octubre, al igual que lo hizo Sergio Massa en provincia de Buenos Aires. De hecho, el massista Gabriel Castro es uno de los suplentes que integra la lista de Fuerza San Juan. En el caso de Castañeda, habrá que ver si este apoyo a Andino se traduce en algún cambio a la hora de votar en Diputados.

El meeting en la casona familiar se dio a primera hora, cerca de las 7.30, cuando Castañeda le abrió las puertas a Andino, que se hizo un hueco en una intensa agenda de campaña que lo tendrá en diferentes localidades de la comuna cordillerana durante todo este martes.

image

Cuentan que el sanmartiniano estaba conforme con el buen gesto del ex intendente que lo recibió junto a su hermano, Luis, que fue precandidato a sucederlo y perdió la interna frente a Carbajal en mayo del '23. En los territorios hay varias internas fuertes pero la más brava es la de Calingasta, incluso más encarnizada que la de Jáchal entre Matías Espejo y Miguel Vega, por eso el candidato a diputado nacional se puso contento al poder sentarse, aunque no al mismo tiempo y en el mismo lugar, con todos en Calingasta.

Desde el entorno de Andino contaron que la semana pasada el sanmartiniano le pegó un telefonazo al diputado cordillerano, y le dijo "vos son peronista, tenemos que trabajar unidos para que gane el peronismo, para poder frenar a Milei y que podamos ganar en 2027". Y el ex jefe comunal aflojó. De eso resultó que este martes al amanecer le llenó el comedor con "compañeros" y le juró trabajar para que gane el PJ en octubre. A su turno, Carbajal, presidente de la Junta Departamental, lo recibió por separado, con actividades programadas para difundir la propuesta de Fuerza San Juan desde su lugar. Así parece haber primado entre montañas el lema de "Nuestra fortaleza es la unidad" que tanto se pregona desde la sede céntrica.