martes 16 de septiembre 2025

Esperada obra

En Calingasta, tras 20 años de espera, inauguraron un hogar para adultos mayores

Desde la Municipalidad de Calingasta destacaron la apertura de un nuevo hogar para los adultos mayores de la localidad de Tamberías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
"Un nuevo comienzo para nuestros abuelos. Después de más de veinte años sin contar con un espacio acorde, nuestros queridos abuelos hoy tienen un nuevo hogar en la localidad de Tamberías, digno, pensado para sus necesidades y con todo el cariño que merecen", posteó la Municipalidad de Calingasta luego de la apertura de un hogar para adultos mayores en la localidad de Tamberías, financiado con fondos municipales.

Desde el municipio destacaron que esta obra definida por el intendente Sebastián Carbajal "fue posible gracias al compromiso de la Dirección de Acción Social. La directora Elva Carbajal, junto a su equipo, acompañó cada detalle de la mudanza y el traslado, asegurándose de que ellos se sintieran cuidados en todo momento".

Y remarcaron oficialmente que "también queremos destacar el gran trabajo de las cuadrillas de las delegaciones de Barreal y Tamberías, que con sus equipos y movilidades hicieron posible que este sueño se haga realidad".

Concluyeron celebrando: "Hoy, más que un cambio de edificio, celebramos un nuevo capítulo en la vida del Hogar de la Caridad y en el corazón de nuestra comunidad".

