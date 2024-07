Reapareció Uñac en la previa a la presentación de listas en el PJ y ungió a Quiroga Moyano

Con tono nostálgico, dijo que el evento es "el último con esta enorme responsabilidad que hemos tenido" -de conducir el PJ-. En una autocrítica, expresó que había que "ponernos espalda con espalda y no contra nadie" y que no se dieron cuenta que "podían afectar la conducción del Gobierno provincial".

En ese sentido, Uñac manifestó: "Los convoco a que podamos dar vuelta la página. Entender que hicimos muchas cosas bien y otras no como pensamos o quisimos. Pero siempre es el momento propicio para mirar el presente y para construir el futuro". Por eso, dio un mensaje a la cúpula partidaria en clave electoral: "El futuro para nosotros es recuperar la memoria de 20 años de triunfos. No puede haber 2027 si no hay 2025".

Rescató las negociaciones por la unidad en el Partido Justicialista. "Les digo crudamente que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para tener una lista de unidad. Yo doy un paso al costado", apuntó. Dio una bajada de línea, una vez que haya lista de unidad, los dirigentes "deben ser consecuentes y acompañar a las nuevas autoridades. Demos vuelta la página".

Este "casi expresidente, exgobernador y actual senador, va a estar a disposición de los compañeros. Hay que recuperar el Gobierno provincial", arengó.