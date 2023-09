Reapareció Marcelo Vargas tras la polémica: "Dino es como mi papá"

Este martes, el delegado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rompió el silencio. "Dino es como mi papá en la dirigencia, jamás me pelearía con mi papá", dijo a este diario. En referencia al hecho puntual, manifestó que "no voy a hablar de mi vida privada". Pero sí aclaró que "no estoy suspendido, estoy en funciones". Es más, participó del Acuerdo del Día del Empleado de Comercio en nombre de la Federación.