Radiografía: en San Juan cuentan 60 personas en situación de calle

En este refugio hay alrededor de 40 personas en situación de calle albergadas, que son varones porque está destinado solo a hombres. Allí pasan el tiempo a cambio de cumplir ciertas normas de convivencia. Por estos días, se amplió el horario para que acudan al lugar, que abre desde las 17 a las 9 a diario. Al Papa Francisco asisten varones de entre 20 y 60 años, dijo la funcionaria.

Hay también un refugio para mujeres. Así como está el Papa Francisco existe el Centro Aurora, que acoge a mujeres con esa situación y otras problemáticas. También hay otros refugios para mujeres que no dependen del Estado, algunos religiosos.

Según la funcionaria, por lo que le comentan los empleados que conocen de épocas anteriores, hay más personas en situación de calle en San Juan esta temporada producto de los fríos. "Hemos notado un número según los chicos, producto por supuesto del invierno, de las bajas temperaturas, hemos notado ese número. Me dicen 'directora esto pasa siempre' y hay un número que acepta la ayuda y hay otro que no. Pero sí, el número se incrementó".

El Gobierno no tiene un registro de personas en situación de calle, pero hubo intentos años atrás. Solo lo que surge de las asistencias que se dan. "No tenemos un registro porque nosotros acudimos cuando nos convocan o, por ejemplo, vemos a alguien, algún vecino con buena voluntad, algún otro funcionario, también algún funcionario de la Policía, nosotros acudimos, les ofrecemos el refugio, les ofrecemos algún tipo de solución para el problema por el que está pasando", dijo Cardozo.

Reacios a ser asistidos

La directora develó que algunos no quieren aprovechar estos beneficios y no se los puede obligar. "Nos pasó la semana pasada, el señor gobernador pasó por avenida Circunvalación y Mendoza, viernes, 11 de la noche, que veía unos colchones, algo así. Bueno, acudimos al lugar y las personas ya no estaban. Y entonces no podemos porque ni ellos se dejan registrar. Hay gente de otras provincias o de otro país, hay dos ciudadanos chilenos que andan por ahí y nunca me dan ni siquiera su nombre. Los encuentro tal vez en la lateral de la Circunvalación y luego cuando acudo ya no están. La primera vez he podido tener acceso a ellos porque fui en vehículo particular, pero luego cuando voy en movilidades del Estado, no me dan respuesta, ni siquiera a su nombre".

¿Y por qué se niegan a recibir la asistencia del Estado? "Hay algunos que, por ejemplo, salen de la cárcel y te dicen que estuvieron prohibidos de su libertad. Entonces ellos no quieren ir a un lugar donde tengan que cumplir la mínima norma, que establecemos para que puedan tener una mejor convivencia ahí dentro del grupo. Por ejemplo, no les gusta cumplir horarios, nosotros tenemos un régimen que ellos llegan y tienen que higienizarse, prepararse un baño, en la tarde merendar. Entonces no aceptan esas normas de convivencia que son básicas". Por ejemplo, no se permite el consumo de alcohol ni el consumo de drogas en el refugio.

Uno de los casos que más están a la luz es el de una mujer que camina por el microcentro, mayor, que va siempre con un palo en la mano, acompañada por uno o dos perros, que duerme en la vía pública, tapada con algunos cartones. "Ella no sale del microcentro, nosotros hemos querido llevarla a algún centro de salud, porque en esos casos deberíamos solicitar la ayuda de profesionales de la salud, porque tiene un problemita mental, pero ni siquiera responde, ni siquiera te da su nombre. Para este momento no sabemos ni siquiera cómo se llama", afirmó la funcionaria.

También hay casos de personas que no tienen documento y buscan ayuda estatal. La funcionaria dijo que no se puede ingresar al refugio sin DNI. "En alguna ocasión yo autoricé para que se le hiciera el documento a un chico y al otro día a la mañana desapareció".

"Entonces son varios los casos y por ahí la gente que está en la calle es porque realmente quiere estarlo", destacó la funcionaria.

La terminal de ómnibus sigue siendo un sitio donde se autoconvoca la gente en situación de calle para pasar la noche. Está justo frente al refugio pero allí no hay reglas. "Son aproximadamente 20 personas. Ahí dentro también tenemos mujeres. Nosotros desde 'el Papa' también asistimos con algo de comida, con algo de merienda a la mañana", informó.

Con familia

"Por ahí acudimos desde el Papa Francisco. Nosotros tenemos un gabinete desde el que nuestros profesionales tratan de comunicarse con la familia, pedimos permanentemente al menos un número de teléfono para tener contacto con algún familiar, algún amigo, alguien. Hemos tenido alguna situación de algunos de los internos que falleció y no teníamos con quién comunicarnos", agregó.

"La mayoría de estas personas dice que sus familias no los aceptan porque tienen problemas con el alcohol o la droga, vicios. Muchos en la entrevista, a medida que van pasando los días, dentro del refugio y al tener contacto con las profesionales como que comentan más de su vida privada, pero la mayoría se niega a dar explicaciones", aseguró Cardozo.

Contrario a lo que se suele pensar, la mayoría de estas personas tiene familia. En algunos casos hay hijos que van a visitarlos. "Tengo dos o tres personas mayores que sus hijos van a verlos, que no se hacen cargo de llevárselos, pero si están ahí. Estas horas que pasan fuera de refugio, estos señores, algunos hasta los fines de semana, suelen ir a lo mejor a algún pariente", apuntó.

Hacia la superación

"Estamos en ese trabajo desde el 10 de diciembre hasta hoy. Gracias a la ayuda, sobre todo profesional que tenemos ahí dentro del refugio, hay muchas personas que han podido encontrar un pequeño trabajo, administrar de otra manera lo que ellos perciben". Manejan dinero porque ellos cuidan autos, lavan autos, de alguna manera ellos manejan un dinero y bueno por ejemplo hay un caso de dos o tres hombres sobre los 40 años que se fueron a vivir solos alquilaron una habitación y hasta hoy siguen viviendo solos porque de alguna manera nosotros le hacemos un seguimiento a través de nuestras asistentes.

La idea oficial es sacarlos de situaciones de la situación de calle. Que no sea solamente ofrecerles un lugar donde ellos puedan saciar sus necesidades inmediatas. La meta "es hacer una contención, un seguimiento, lo que estamos incentivando para una pequeña capacitación, les estamos dando charlas motivacionales, para que puedan ver que tienen otras posibilidades. Tenemos chicos que, por ejemplo, han encontrado algún trabajo ahí cerca y les damos el primer mes hasta que ellos puedan cobrar y de ahí puedan seguir su vida normal. Estamos en ese camino", destacó la funcionaria orreguista.

Además, apuntó que es un trabajo con varias áreas de abordaje, no solo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. "Trabajamos con Salud, hacemos un acompañamiento y tienen algún tratamiento también, viene la gente de Salud a darles charlas por todas las enfermedades a las que ellos se exponen día a día, así es que eso sí estamos trabajando muy en conjunto con otros ministerios también".