Quiénes son los ex arandistas que se cruzaron de vereda y ahora militan con Lorenzo

El asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, ya es oficialmente candidato a intendente de la Capital dentro del Frente Todos. En el acto de lanzamiento se pudo ver algunos ex funcionarios de Franco Aranda, algunos ocupando lugares de relevancia dentro del armado. Según un relevamiento realizado por este medio, ya son cinco los ex arandistas que trabajan codo a codo con Lorenzo.

Peronismo "on fire"

Interna en Capital: para el giojismo, los diferentes a Uñac son ellos y no Lorenzo

En las elecciones del 2019 Capital vivió una picante interna en las PASO. Por un lado, Aranda, ahora fundador del Frente Renovador en San Juan. Del otro lado, Baistrocchi, quien terminó ganando las primarias y luego en las generales se terminó quedando con el bastón de mando tras una abultada victoria en las urnas.

caruso.png Marcelo Caruso quedó en el ojo de la tormenta por su labor partidaria.

Marcelo Caruso supo ser presidente de la Junta de Concepción hasta que fue expulsado por un acto -que fue calificado por algunos como polémico-. Caruso acompañó a Aranda y fue candidato a concejal en la lista del massista. Tras la expulsión del PJ y la junta de Concepción, la relación con la actual gestión municipal quedó dañada, no logró cicatrizar.

Desde que Lorenzo empezó a trabajar fuerte en Capital, Caruso lo acompaña. Es uno de los nexos fuertes que tiene en Concepción, uno de los distritos más importantes para el peronismo.

quiroga.jpg Jorge Quiroga, en el acto de asunción con Rubén García.

El otro ex funcionario que se pasó a la vereda lorenzista es Jorge Quiroga. El hombre fue primeramente Director de Servicios en Capital, luego Director de Turismo. Cuando Aranda perdió la interna, fue convocado por el actual intendente de Rawson Rubén García y estuvo también a cargo del área Servicios, una de las más complejas porque incluye un delicado manejo con los trabajadores agremiados en el sindicato SUOEM. La relación no terminó de la mejor manera porque García decidió pedirle la renuncia.

felipearroyo.jpg Felipe Arroyo.

Felipe Arroyo también está militando con Lorenzo. Se trata de un dirigente joven, que estuvo militando en las juventudes durante la gestión de Aranda. Cuando el presidente del Frente Renovador perdió, se alejó de la política por un tiempo. Ahora volvió de la mano de Lorenzo.

El pase que menos sorpresa generó fue el de Jorge Oruste, ex director de Tránsito de Franco. Es que el dirigente viene de trabajar en el gremio UPCN, sindicato en el que Lorenzo tiene un rol importante con su asesoría legal.

orusteygarcia.jpg Gabriel García y Jorge Oruste.

Por último, se apuntó Gabriel García, ex director de Prensa de Aranda. García actualmente es panelista en el programa Entre líneas, que conduce Gabriel Colona por Canal 8.

A estos cinco ex arandistas, se le suma otra voluntad a Lorenzo. Se trata del ex secretario de Medio Ambiente, Raúl Tello. El histórico militante estuvo involucrado en Capital, en la anterior interna que disputó el ex ministro de Turismo de José Luis Gioja, Dante Elizondo y Aranda justamente.