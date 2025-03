Quiénes acompañan a Horacio Rodríguez Larreta que busca dar el batacazo en CABA y vencer al PRO

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy a los candidatos a legisladores porteños que lo acompañarán en el segundo y tercer lugar de la lista "Volvamos Buenos Aires", la nómina que encabezará en las elecciones del 18 de mayo.

La sorpresa es que en el quinto lugar de la lista reaparecerá un viejo conocido: el ex jefe de Gobierno porteño (2006-2007) Jorge Telerman , quien viene de ser director del Complejo Teatral Buenos Aires (2015-2024).

En el segundo lugar estará la senadora nacional del PRO Guadalupe Tagliaferri, quien viene marcando posiciones distintas al del partido que preside Mauricio Macri, mientras que tercero en la lista firmará el ex vicepresidente primero de la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario, quien buscará renovar su banca.

Ya me conocés. Soy Larreta. Me llena de entusiasmo volver con una lista de personas valiosas y comprometidas con la ciudad que nos merecemos.



Hoy les presento a la candidata número dos y al candidato número tres. Dos grandes amigos, a quienes quiero y… pic.twitter.com/GbWt3Iq1Qx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 28, 2025

En el cuarto puesto, en tanto, recalará Melisa Balbi, una joven dirigente de Confianza Pública, el partido político que lidera Graciela Ocaña, quien se integró a “Volvamos Buenos Aires” en un acuerdo con Rodríguez Larreta.

escribió el ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en su cuenta de la red social X.

Sobre Tagliaferri, expresó que "es una mujer de convicciones fuertes" y recordó su paso como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño durante su primer mandato, entre 2015 y 2019.

Según dijo, la senadora "conoce y siente como nadie las realidades más difíciles de muchos porteños y dedicó buena parte de su labor a los más vulnerables".

Rodríguez Larreta definió a Tagliaferri como una "luchadora desde siempre por las mujeres y las instituciones", y recalcó que "ha dejado su marca como senadora nacional en su actual mandato".

A Ferrario, que tiene 39 años, lo calificó como el político joven más innovador y lúcido de su generación".

"Piensa, escribe, dialoga, escucha, hace. Emma vive la ciudad y las preocupaciones de los porteños como una parte importantísima de su vida. Le apasiona detectar nuevos liderazgos y transformar la política", remarcó.

Por último, destacó que "entre sus mil intereses" hay uno que lo "obsesiona" a Ferrario y consiste en "mejorar la vida de los porteños y sus mascotas".