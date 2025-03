Macri destrozó a Larreta por ir a elecciones por afuera del PRO

El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, fue consultado sobre la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de postularse como candidato a la Legislatura y sentenció: “Es un tema personal que no está bien”. En cambio, evitó hablar de una candidatura propia: “No quiero porotear un cargo”, aclaró.

En cuanto a las alianzas con el oficialismo, Macri dejó un mensaje para Javier Milei . “El Presidente dice que quiere hacer una unión total con el PRO para el futuro, para refundar la Argentina. Pero de eso, concretamente, no ha pasado nada”, advirtió, y remarcó que su partido va “a competir con ellos (por La Libertad Avanza) en Santa Fe, San Luis, en la Capital”.

Respecto a un eventual acuerdo, sostuvo que hasta el momento “ha habido solamente expresiones de deseos”. En ese sentido, sobre la negociación de una alianza para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, el presidente del PRO afirmó que la intención es “la idea de construir un país que incluya siempre a los argentinos”. Horas antes de había mostrado “absolutamente de acuerdo” con una unidad con LLA en territorio bonaerense.

Las declaraciones de Mauricio Macri se dieron al concluir la cumbre del PRO en la sede partidaria, ubicada en el barrio de San Telmo. "Nunca un partido, no siendo gobierno, ayudó tanto a dar pasos positivos en adelante. No se lograban resolver, y todavía no se logró, los problemas que dejaron Alberto Fernández, (Sergio) Massa y Cristina Fernández”.

“Si uno analiza todo el 2024, uno ve a un partido, el PRO, ayudando a salir de cada conflicto, de cada momento crítico, a La Libertad Avanza como nunca antes se había visto en la política argentina”, insistió en su concepto.

Además, Macri evitó hablar de una candidatura propia: “No quiero porotear un cargo”, aclaró. Y se mostró de buen humor, distendido, al punto que se permitió bromear con los periodistas, quienes agrupaban sus preguntas. “¿Están apurados? Tengo cinco minutos más, déjenme terminar la idea”, les dijo.