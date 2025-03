Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a legislador porteño por afuera del PRO

A horas del cierre de alianzas, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta no llegó a un acuerdo con el Pro, que enfrenta momentos cruciales para definir a sus aliados, y confirmó que participará de los comicios del 18 de mayo con un partido y lista propia.

“Vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó diciendo el ex funcionario, para luego agregar: “por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis”.

image.png

Al mismo tiempo que apuntó: “vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires. ¡Volvamos juntos!”.

Si bien por el momento no se conoce el nombre que llevará el espacio político con el que competirá por una banca en la Legislatura porteña, lo cierto es que Larreta viene relanzando su carrera política desde la inauguración del think tank Movimiento al Desarrollo (MAD), donde concentró a sus equipos para trabajar en una propuesta enfocada en “el desarrollismo y la cooperación público-privada”, según él mismo anunció el último agosto.

Hasta ayer, su participación en los comicios porteños se daba como un hecho, pero faltaba su confirmación. Lo que no se conoce es el partido por el que competirá. Su nuevo espacio, MAD, no es un partido formalmente constituido, sino un think thank. Así que resta saber cuál será el "sello" con el que buscará la banca.