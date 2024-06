Qué hay detrás de los pases a comisión en Diputados de dos proyectos clave para el oficialismo

Es tal la necesidad del oficialismo de conseguir la aprobación que el propio jefe de la cartera, Amílcar Dobladez, explicó ante los miembros de la Comisión de Salud por qué era importante sacar la normativa con carácter de urgente. El Ministro informó que la Provincia pone más de 120 millones de pesos todos los meses para cubrir emergencias de pacientes que tienen obras sociales pero que le esquivan al pago al Estado.

Para Cambia San Juan fue sorpresivo que no acompañara el uñaquismo. Puertas adentro, manejaban otros números. Por eso cayó como un baldazo de agua fría que los legisladores del PJ no aprobaran con su voto la modificación de carácter urgente planteada por el Ejecutivo. Los uñaquistas estaban disgustados porque dicen que hubo “códigos internos” que no se respetaron en el traspaso de la gestión de salud. E hicieron pesar su mayoría.

El pase de facturas tuvo final feliz. Al menos es lo que anticipan los diputados de Cambia San Juan y del propio PJ. Es que se si bien el proyecto pasó a comisión nuevamente para su estudio, lo cierto es que el martes 2 de julio habrá una sesión especial en Diputados para aprobar esta modificación. Esta vez los votos estarán.

El otro proyecto que pasó a comisión pero que no correría la misma suerte que el de salud es el que plantea cambios en el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Los legisladores de Cambia San Juan impulsaban cambiar la cantidad de votos necesaria para la aprobación de un proyecto: pasar de 19 a 10, con lo que no necesitarían acordar con los demás bloques como deben hacerlo ahora. Esta “nueva mayoría” no modifica los 19 legisladores necesarios para conseguir quórum.

En la Cámara de Diputados la configuración del poder ubica al bloque justicialista –más cercano a Sergio Uñac- con 15 legisladores, a Cambia San Juan con 12, al bloquismo con 3, a San Juan Vuelve –giojismo- con 2 y a cuatro monobloques que vienen votando no linealmente.

Lo cierto es que el uñaquismo decidió no apoyar y la iniciativa pasó directo a comisión para continuar estudiándola. Ante las consultas de este medio, las voces del peronismo uñaquista adelantaron que ven imposible “bendecir un proyecto que va en contra de nuestro propio poder numérico”. Los giojistas acompañaron a los orreguistas como así también los bloquistas, quedando en evidencia nuevamente que cada bloque sigue caminos dispares a la hora de inclinar su apoyo.