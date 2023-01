Potenciar Trabajo: uno de cada 10 sanjuaninos quedó fuera del beneficio

El 15 de enero era la fecha límite para que todos aquellos beneficiarios del plan nacional Potenciar Trabajo validaran la identidad. Quienes no lo hicieran corrían riesgo de perder el beneficio nacional. Durante su visita a San Juan, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz confirmó cuántos sanjuaninos quedaron fuera del beneficio.

Planes sociales Potenciar Trabajo: en San Juan aún no se sabe cuántos dejarán de cobrarlo pero hay alerta

Durante el recorrido a la colonia de verano en el Camping Municipal de Angaco, la funcionaria nacional confirmó que quedaron fuera del programa 1890 sanjuaninos que no hicieron la validación de identidad antes de la fecha prevista. “Hoy en la mañana miramos lo que dejó el proceso de validación. Hay 19.000 sanjuaninos que tienen el Potenciar Trabajo”, señaló Tolosa Paz en rueda de prensa.

Días atrás fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social confirmaron a Tiempo de San Juan que eran 22.000 los sanjuaninos que recibían el beneficio antes de la validación de identidad, por lo que uno de cada 10 quedó fuera del programa.

A nivel nacional, son 154.000 beneficiarios que quedaron fuera del plan nacional por no completar la validación, el método elegido por Nación para evitar que personas que no necesiten la ayuda del Estado o no cumplan con los requisitos perciban el dinero.

Tras dar a conocer el número de sanjuaninos que dejarán de recibir el Potenciar Trabajo, Tolosa Paz señaló que puede haber personas que tengan dificultad con el teléfono para realizar la validación, por lo que debería acercarse a su unidad de gestión y señalar el inconveniente para evitar que pierda el beneficio. Pero también apuntó contra los casos irregulares. “Aquellos que han estado en el programa sin corresponderles no nos va a temblar el pulso para quitarlos, porque claramente hay que estar al lado de los más necesitados, cuidando el recurso público para cuidar a los más vulnerables”, dijo.

Sobre qué sucederá con aquellos que continúan recibiendo el beneficio, Tolosa Paz señaló que el objetivo es buscar aquellos que no tienen culminados sus estudios básicos (primaria y secundaria), para apuntar a la terminalidad educativa, por medio de un “proceso rápido”. Mientras que los beneficiarios que tienen los estudios completos serán capacitados para insertarlos en el mundo laboral registrado. “Hay que hacer un puente al empleo, capacitándolos en las potencialidades con los recursos propios de la región. La juventud de San Juan puede tener el Potenciar, pero queremos que tengan un empleo registrado”, aseguró la funcionaria nacional.

Cómo saber si dieron la baja del programa

Para consultar cuál es la situación personal, se deberá:

-Ingresar a la app Mi Argentina o a Mi Anses.

-Ingresar los datos personales.

-En los montos a cobrar correspondientes a diciembre, chequear si está incluido el Potenciar Trabajo.

Al mismo tiempo, se pueden realizar consultas sobre el plan al Ministerio de Desarrollo Social por teléfono o correo electrónico a los números 0800-222-3294 / (011) 4320-3380 / 60 o a la dirección economiasocialmds@desarrollosocial.gob.ar

Qué pasó con las personas que no pudieron realizar el trámite y cumplen con los requisitos

Este mes cobrarán el 50% del importe correspondiente y deben iniciar el procedimiento de validación fuera de plazo. Si realizan la validación de inmediato, volverán a cobrar el 100% de la asignación en marzo.