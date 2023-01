Potenciar Trabajo: en San Juan aún no se sabe cuántos dejarán de cobrarlo pero hay alerta

No se sabe cuántos planes sociales se darán de baja en San Juan.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció la suspensión de 154.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo , todos por no completar la validación necesaria para continuar cobrando la asistencia, que pagará en febrero $32.713 a más de un millón de personas en el país. En San Juan, son 22.000 los beneficiarios del programa social. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano local informaron que no saben con precisión cuántas personas serán dadas de baja del cobro pero que estiman que seguramente habrá suspensiones.

Cuatro meses después, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz anunció el inicio de un operativo nacional para validar los datos de identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. La fecha límite para la carga de la información personal originalmente era el 6 de enero de 2023, aunque luego se prorrogó hasta el 15. Previamente se cruzaron datos con la AFIP. Finalmente, como resultado de este operativo se suspendió a 154.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que representa un 15% del total de planes en el país.

En Desarrollo Humano informaron que no hay certeza sobre el número de personas que podría perder el plan social, pero que al igual que en todo el país habrá beneficiarios que serán suspendidos.

Las altas y las bajas a los planes Potenciar Trabajo se dan en una unidad de gestión. El Gobierno de San Juan es una unidad de gestión como así también lo son varias organizaciones sociales habilitadas y algunos municipios.

Sobre la situación, David Domínguez, del movimiento Evita, indicó: “No tenemos información, cuando llegue el cobro sabremos si hay personas observadas, pero en su gran mayoría han podido realizar el trámite de validación de datos. En diciembre hubo personas que no cobraron, al menos en nuestra organización, porque salía que tenían alguna jubilación, lo que no era real e hicimos el reclamo con toda la documentación que había que adjuntar. No hemos tenido inconvenientes hasta el momento”.

Como saber si me dieron de baja

Actualmente, el Potenciar Trabajo abarca a más de 1.210.571 beneficiarios. Si se deja de cumplir alguno de los El Ministerio de Desarrollo Social anunció la suspensión de 154.000 beneficiarios. Tiene 60 días para completar un formulario que les permite continuar cobrando el beneficio excluyentes, el programa puede ser dado de baja. Para consultar cuál es la situación personal, se deberá:

-Ingresar a la app Mi Argentina o a Mi Anses.

-Ingresar los datos personales.

En los montos a cobrar correspondientes a diciembre, chequear si está incluido el Potenciar Trabajo.

Al mismo tiempo, se pueden realizar consultas sobre el plan al Ministerio de Desarrollo Social por teléfono o correo electrónico a los números 0800-222-3294 / (011) 4320-3380 / 60 o a la dirección economiasocialmds@desarrollosocial.gob.ar

Qué pasó con las personas que no realizaron el trámite

Este mes cobrarán el 50% del importe correspondiente y deben iniciar el procedimiento de validación fuera de plazo. Si realizan la validación de inmediato, volverán a cobrar el 100% de la asignación en marzo.