Por un voto la legislatura porteña no aprobó "Ficha limpia"

El bloque oficialista “Vamos por Más” debía reunir 40 votos para sancionar la iniciativa, ya que la reforma electoral requiere de una mayoría agravada. Después del escándalo en el Congreso nacional por la ayuda de la Casa Rosada al kirchnerismo -hubo ocho ausencias en LLA- para que se cayera la sesión en la que iba tratarse el proyecto que podía complicar una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2025, los libertarios que responden a Karina Milei decidieron respaldar la ley en la Capital. Sin embargo, el oficialismo no logró sumar una voluntad de las filas del peronismo para llegar a las 40 adhesiones.

Los oficialistas destacaron que el proyecto de ley surgió a raíz de una iniciativa ciudadana, que recibió el apoyo de más de 450.000 personas a través de la plataforma Change.org.

La campaña por "ficha limpia"

A lo largo de la discusión, los referentes de cada espacio buscaron justificar sus posturas. Graciela Ocaña, aliada de Pro en la Capital y jefa de Confianza Pública, reclamó “terminar con la impunidad y elevar la calidad de los representantes”.

“Esta iniciativa surge de la sociedad civil y busca elevar la calidad de la política. No es para excluir a nadie, sino para evitar que quienes tienen condenas judiciales puedan ser candidatos. No podemos permitir que los cargos electivos se conviertan en un aguantadero de quienes se refugian tras los fueros”, remarcó Ocaña.

Por su parte, Hernán Reyes (Coalición Cívica), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y uno de los promotores de la iniciativa, apuntó contra el kirchnerismo. “No estamos violando el principio de inocencia; tenemos razones políticas y morales. Los hechos de corrupción son un atentado contra la democracia”, arguyó.

Durante su exposición, Reyes lamentó que Leandro Santoro u otro representante del peronismo no hubiera dado un paso para convencer a sus compañeros de bancada. Pero también arremetió contra La Libertad Avanza: “Aquí el bloque de Karina Milei, el que vino contra la casta, manifestó que va a votar a favor de ficha limpia. Bravo por romper el pacto y decirle que no a Milei cuando pactó hace un mes con el kirchnerismo para voltear la sesión por la ley en Diputados. Si tienen el coraje suficiente, también sean rebeldes y denuncien el pacto que tienen con el kirchnerismo para nombrar a [Ariel] Lijo como juez de la Corte. Eso va a asegurar la impunidad de muchos”, remarcó Reyes.

Enseguida, remató: “Díganle a Karina que están para ir a convencer al bloque de diputados nacionales de LLA y asegurar que haya quorum cuando lo necesitemos en el Congreso federal. No vengan a acá a hacer un acto de compromiso con la ética y ficha limpia porque no lo tienen”.

Minutos antes, Rebeca Fleitas, integrante de la bancada de LLA que conduce María Pilar del Ramírez, soldado de Karina Milei en la Legislatura, explicó la postura de los libertarios. La legisladora remarcó que optaron por votar a favor, pese a que el Pro no aceptó incluir como causales de inhabilitación los casos de condena en segunda instancia por los delitos de homicidio doloso, secuestro coactivo extorsivo, trata de personas o tráfico de estupefacientes. En el texto se prohíba que personas condenadas por los delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito) y fraude en perjuicio de la administración pública pudieran postularse a jefe de gobierno, vicejefe, diputados y miembros de Junta Comunal.

“Nuestra posición es que estamos a favor de que se apruebe ficha limpia. Busca impedir que los ladrones de la Nación sigan abusando de los lugares de poder para enriquecerse a costa de la gente”, puntualizó Fleitas.

También acompañaron el proyecto los sectores de Ramiro Marra, el socialismo, Republicanos Unidos y Compromiso Liberal Republicano.

La negativa del kirchnerismo

En tanto, el kirchnerismo objetó la iniciativa de ficha limpia con duras críticas al macrismo. En sintonía con el discurso de Unión por la Patria en el Congreso, consideraron que esa ley podría ser utilizada por los jueces para proscribir a dirigentes del PJ. Además, acusaron al expresidente Mauricio Macri por sus lazos con el Poder Judicial. “Esta ley tiene nombre y apellido: es Cristina”, señaló Franco Vitali (Unión por la Patria). La abogada Graciana Peñafort, dirigente cercana a la titular del peronismo, y Juan Manuel Valdés también criticaron en duros términos el proyecto. “¡Cuánto miedo le tienen a la democracia! Las cosas que están dispuestos a hacer por la democracia en contra de la democracia. Si el pueblo considera que quiere votar a alguien que está procesado o condenado dos veces y todavía goza de libertad ambulatoria, ¿quién soy yo para decirle al pueblo a quién puede votar o no?”, subrayó Peñafort.

A su turno, Gabriel Solano (PO-FIT), dijo que la ley plantea “un riesgo”. “Obviamente que la política argentina está podrida por la corrupción. Pero [este proyecto] es un peligro porque los jueces son parte del problema, no de la solución. Se le entrega a un poder, no electo por nadie, la facultad de decir quién es o no candidato. Del lado de Macri la corrupción es escandalosa y no hay ningún juicio ni causa”, exclamó Solano.

La cruzada del macrismo para tratar la ficha limpia en la Legislatura porteña se produjo mientras el Senado de la Nación discutía la expulsión del peronista Edgardo Kueider (Provincias Unidas-Entre Ríos), quien fue interceptado en Paraguay cuando intentaba ingresar US$ 211.102 y $646.000 sin declarar y ahora enfrenta una causa penal por presunto contrabando. Kueider se había convertido en un aliado clave de Milei en la Cámara alta.

La mesa ejecutiva de Pro, que lidera Mauricio Macri, ordenó plantear la suspensión sin goce de sueldo y el desafuero de Kueider “hasta que finalice el proceso judicial en su contra”. Sin embargo, el bloque se fracturó en la votación. Por caso, Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Andrea Marcela Cristina y María Victoria Huala respaldaron la remoción.

Además, el debate se reactivó en momentos en que Pro atraviesa un temblor después de que Cristian Ritondo fuera denunciado ante la Justicia federal ante la sospecha de que su esposa, Romina Aldana Diago, aparece relacionada con sociedades dueñas de inmuebles en Miami. La presentación fue realizada por el abogado de Luján Jeremías Rodríguez y recayó por sorteo en el juzgado federal de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

La investigación sobre el vínculo entre Ritondo y su esposa con el entramado de sociedades dueñas de inmuebles en Miami fue publicada por elElDiarioAr y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Presupuesto y CUR, con panorama incierto

Pese a que habían conformado una mesa de negociación con Karina Milei, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no logra que la bancada de La Libertad Avanza acompañe a Pro en las votaciones del Presupuesto 2025 y de la segunda lectura de la reforma del Código Urbanístico, dos proyectos vitales para el macrismo que se tratarán hoy en la última sesión del año en la Legislatura.

Por la postura de los cinco libertarios que responden a Karina Milei y la sorpresiva renuencia de los bullrichistas Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas, que integran la bancada oficial, a apoyar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, el Pro volverá a depender de un delicado equilibrio. Además de atar a los radicales, los que responden a Elisa Carrió y Confianza Pública, el macrismo necesita garantizarse, sobre todo, el respaldo del espacio que lidera Marra, quien suele cooperar con el oficialismo local. Por ahora, hay diferencias técnicas, pero ambas partes confían en acercar posiciones.

Sin una mayoría sólida que le permita aprobar leyes con facilidad, Jorge Macri volverá a caminar sobre un suelo resbaladizo en una sesión clave. Tras arduas negociaciones -debieron convocar a un cuarto intermedio durante la mañana-, prevén un desenlace incierto en la sesión de hoy. Requieren recolectar 31 voluntades, el número mágico para sancionar ambos proyectos.