Un liberal disidente apuntó contra Peluc por la ausencia en Ficha Limpia y recordó su pasado con Massa

Montiveros arremetió en una publicación señalando supuestas inconsistencias en la postura de Peluc respecto al proyecto de ley de Ficha Limpia, que no logró quórum en la Cámara de Diputados de la Nación. En su mensaje, Montiveros expresó: "Así es León, vos no las negociaciones, pero los de abajo tuyo sí, lo vienen haciendo desde Carlos Kikuchi en adelante, sino fíjate si el diputado José Peluc reclamó por la senadora y la parlasur que se perdió un último momento en San Juan. Tampoco dio quórum para la ficha limpia el diputado K’amuflado de La Libertad Avanza. Esto es principio de revelación. Dejen de avalar corruptos".

Además, Montiveros recordó que en 2011 Peluc formó parte de una alianza Sergio Massa, cuando el ahora diputada era un operador de Roberto Basualdo, un pasado que considera incompatible con los valores que hoy proclama La Libertad Avanza.

El diputado nacional explicó anteriormente las razones sobre su ausencia en la sesión para tratar Ficha Limpia. Dijo que se debió a razones personales de extrema urgencia: su hermana se encontraba en terapia intensiva, esperando un trasplante de riñón.

"Yo tengo a mi hermana con riñones poliquísticos, se dializa tres veces por semana y ya estuvo en terapia intensiva por complicaciones graves. Durante la sesión, me llamó el médico y me informó que su cuadro había empeorado. Por eso decidí viajar a San Juan inmediatamente después de hablar con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Presenté los certificados médicos y tomé el vuelo", detalló Peluc.

El legislador agregó que apoya el proyecto de Ficha Limpia y que, de haber podido asistir, habría votado a favor el pasado 20 de noviembre. Asimismo, reconoció las dificultades personales que enfrenta y dejó abierta la posibilidad de renunciar a su banca si el estado de salud de su hermana se agrava. "Sin mí, mi hermana no tiene quien autorice ciertos procedimientos. No estamos casados, no tenemos papá, sobrinos ni abuelos. Su cuidado depende de mí, y no puedo ignorarlo", explicó el legislador.