La polémica por la Ficha Limpia: La Libertad Avanza acusó al PRO de "repugnante oportunismo"

"Si bien La Libertad Avanza sostiene su compromiso de trabajar con todos aquellos que apoyan la agenda de reformas del Presidente Javier Milei, no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad", comienza el documento que difundieron desde filas libertarias.

Además, objetaron a Macri porque durante su gobierno no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia. Y agregaron: "Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política".

Después de que el jueves se cayera la sesión para tratar el proyecto impulsado por Silvia Lospennato (PRO), Mauricio Macri hizo una pregunta filosa: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?". El mensaje era un tiro por elevación al Gobierno.

"Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos", lanzaron desde el PRO.

Dos horas después del comunicado el PRO, el oficialismo contestó desde la cuenta oficial de LLA en la red social X. "No podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad", arranca la respuesta del Gobierno.

En el texto, remarcan que no había quórum más allá de las ausencias de los diputados de LLA.

Y dispara con un dardo venenoso a la gestión del ex presidente Macri: "Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de “Ficha Limpia”, y se propuso como candidato a Vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner. No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales".

Enseguida, llega la frase más fuerte del comunicado: "Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política".

"Utilizar la vara suiza en la gestión ajena pero no en la propia es por lo menos llamativo; pero no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores", sostuvieron desde el oficialismo.

Y remarcaron que el propio Javier Milei llamó a la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, una de las impulsoras del proyecto de ley Ficha Limpia.

"Es por ello que el Presidente se comunicó con la Diputada Lospenatto para transmitirle el compromiso de nuestro partido en proponer un proyecto superador que convoque incluso a todas las voluntades faltantes, porque somos la única fuerza sin dirigentes condenados y/o procesados", concluyen desde LLA.

