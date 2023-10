Por un curioso motivo, dan de baja el concurso para cubrir un apetecible cargo en San Juan

Según dijeron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el concurso, lanzado a principios de octubre, fue anulado esta semana porque, aseguraron, no se pudo conformar un mínimo legal de dos aspirantes preseleccionados, mucho menos la terna que se acostumbra en estos casos.

La designación, según marca la ley, se hace luego de que el jurado envía al menos dos preseleccionados al gobernador y es este último quien elige. Luego su decisión debe ser ratificada por la Cámara de Diputados. En este caso, iba a ser Sergio Uñac quien tuviera en sus manos esta selección, por lo que la medida de dar de baja el proceso llama la atención desde lo político, ya que se ha venido reclamando desde el orreguismo que el oficialismo no aproveche para designar gente de su riñón en espacios de poder.

No obstante, en lo técnico se trata de un concurso de antecedentes y oposición, es decir, que los anotados deben cumplir con los requisitos y mostrar capacidad para el rol que buscan cumplir. En este caso, según se conoció, fueron 11 los inscriptos y de ellos 9 no presentaron una declaración jurada que se les pedía para certificar datos básicos del currículum, esto es desde la edad a no ser pariente del gobernador. La consigna, al parecer, no fue entendida por la mayoría de los concursantes, quienes son todos profesionales. De los dos que sí presentaron este papel, solo uno, el actual presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Juan Carlos Caparrós, había reunido la calificación necesaria para quedar en carrera.

Según dijeron desde el Ministerio de Obras, la intención es volver a hacer la convocatoria antes del 10 de diciembre de este año, de manera de dejar cubierto el cargo antes del recambio de gobierno. Eso debería darse con premura, teniendo en cuenta que falta poco más de un mes para ese límite. Pero nada obliga a que sea así, de manera que sencillamente podría ser un concurso que quede en manos de la próxima gestión.

Para este nuevo proceso se espera que participen los mismos profesionales que se inscribieron este mes. Entre los requisitos se pide que posea título en Ingeniería, Derecho o Ciencias Económicas. Además de Caparrós, se habían anotado los abogados Alejandro Miguel Atampiz y Patricia Lucía López; los ingenieros electrónicos Daniel Alejandro Leiva y Julio Javier Rueda; el ingeniero electromecánico Roberto Eduardo Palavecino; el licenciado en Administración, Juan Carlos Alaniz; el bachiller en Ciencias Naturales, Jonatan Omar Chicala; y los contadores Yésica Miranda, Estela Mariela García y Diego Alberto Mora.

El EPRE es un importante organismo estatal, que se encarga de controlar el servicio que prestan las distribuidoras de energía en la provincia y fija la tarifa de la luz que pagan los sanjuaninos y sanjuaninas, entre otras funciones. Desde su creación y durante décadas estuvo presidido por Jorge Rivera Prudencio, quien el 29 de diciembre de 2020 fue echado por Uñac tras haber increpado a un periodista. En su lugar, por concurso en 2021, se hizo cargo quien era vice, Oscar Trad, con mandato hasta 2026. En 2022 la vice fue cubierta, también mediante concurso, por quien estaba tercero, que es Ferrero. Así no se dio mucha renovación en el directorio y ahora con la vocalía se había abierto una puerta para esto, con más cantidad de interesados comparando estos 11 con los 9 que hubo en el proceso para cubrir la Presidencia y los 2 para la vice. No obstante, habrá que barajar y dar de nuevo, ¿se dará todo en menos de 40 días?

image.png En diciembre de 2021, el Ministro de Obras de la Provincia, Julio Ortiz Andino (al centro), puso en funciones al Presidente del EPRE Oscar Trad (izquierda). Participó Juan Carlos Caparrós, en ese entonces secretario de Agua y Energía, quien ahora concursó para vocal en el frustrado concurso.

Los principales requisitos para cubrir la vocalía del EPRE

-Tener ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida.

-Tener por lo menos 30 años de edad a la fecha de presentación en el concurso.

-Demostrar conocimiento en el marco regulatorio del Ente Provincial Regulador años de de la Electricidad (EPRE), y ser nativo de la Provincia o tener tres residencia inmediata y continua en ella.

- No tener parentesco dentro del cuarto grado de afinidad o consanguinidad con quién ejerce la función de Gobernador de la Provincia.

- Poseer título universitario en Ingeniería, Derecho o Ciencias Económicas. Comprender acabadamente los fines y principios enunciados en la Ley Nacional N° 24065 y en la Ley Provincial N° 524-A.

- Certificar experiencia en actividades de prestación de Servicios Públicos Esenciales vinculados al tema eléctrico y la participación en la dirección o coordinación de proyectos de infraestructura públicos y privados.

- Certificar experiencia en la gestión de equipos de trabajo interdisciplinarios para el empleo racional de los recursos primarios y su relación con la generación, el transporte y la distribución de electricidad.

- Acreditar no estar inmerso en situaciones de conflicto de intereses, directo o indirecto, dadas las características de las funciones a desempeñar.