La escalerita de ascensos en el EPRE suma otro capítulo

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) está en medio de la conformación de un nuevo directorio, que de nuevo no tiene nada. Es porque en el trío de conductores, que son presidente, vice y vocal, la salida del histórico líder del organismo de control, Jorge Rivera Prudencio, en diciembre de 2020, echado por Sergio Uñac, disparó una vacante que quedó cubierta por el segundo, Oscar Trad. Y ahora la vicepresidencia que dejó vacante será cubierta en estos días por quien estaba tercero, Roberto Ferrero. A su vez, este último dejará vacante la vocalía, lo que generará un tercer concurso que por primera vez podrá deparar una verdadera renovación, pero no hay certezas.

En este marco, quedó libre la vicepresidencia. El concurso fue lanzado este año y tuvo solo dos anotados. Uno de ellos, Ferrero. Sin sorpresas, ya resultó elegido para ser considerado por Sergio Uñac que es quien debe enviar la postulación a la Legislatura para su ratificación. El ministro de Obras, Julio Ortíz Andino, confirmó a Tiempo de San Juan este dato: "hemos mandado la propuesta de que sea Ferrero el candidato".

"Está el elevado a la provincia y tiene que ir a la Legislatura", detalló Ortíz Andino. Ahora el ascenso de Ferrero quedó a la firma del gobernador y solo resta la votación en la Legislatura local, donde el oficialismo tiene mayoría propia. Promovido Ferrero, su cargo de vocal quedará vacante. Hasta ahí se sabe. El ministro se mostró cauto con dilucidar cuándo abrirá el tercer concurso para completar el directorio,

En esa última instancia, que oficialmente no descartan que pueda ser este mismo año, aparece en acción otra cara conocida, Cristian Pelusso, que es gerente general de EPRE, quien quizá postule para subir su escalón entre las autoridades de una de las oficinas públicas de más gravitación provincial.

Es que el EPRE, además de supervisar cómo se maneja Energía San Juan y DECSA, es quien determina la actualización de la tarifa de la luz en la provincia. En los últimos años, fue centro de polémicas. La escandalosa desafectación de Rivera Prudencio tras invitar a pelear a las piñas a un periodista en medio de un acto en Casa de Gobierno, fue de alto impacto. Pero ya de antes estaba el organismo en el ojo del huracán, por los altos salarios de los funcionarios, que se fijaban ellos mismos, y tuvieron que ser limitados por una ley provincial el año pasado. Además, estuvo en el tapete la legalidad del uso de los fondos PIEDE y de la Línea de 500 kV para financiar un concurso de anteproyectos para oficinas, cocheras y depósitos para el ente.

Lo último que se conoció fue un cuestionamiento del diputado nacional Walberto Allende, sobre la "no renovación" que implica este concurso en marcha y el anterior. "No digo que sea malestar de que asciendan los mismos pero me parece que perdemos la oportunidad de que se hubiera refrescado con otras caras, con otros funcionarios, este órgano tan importante para los sanjuaninos", disparó días atrás.