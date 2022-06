Por redes, un ex funcionario de Rubén García anunció su pase al massismo

Puja nacional Subsidios al transporte: para Sergio Uñac la suba que dio Nación "no es suficiente"

Y no demoró en salir a la luz ese proyecto por el cual Robert dejó sus funciones en la comuna rawsina. También por redes sociales Elías Robert confirmó que jugará de cara a las elecciones 2023 con el Frente Renovador , espacio político liderado por el ex edil de Capital, Franco Aranda, quien desde hace un tiempo atrás está trabajando para recuperar el espacio político perdido durante las elecciones del 2019. “Gracias Franco y a todo el equipo del Frente Renovador, vamos a trabajar con todo nuestro compromiso buscando siempre lo mejor para San Juan y en especial nuestro querido Rawson”, escribió en su cuenta de Facebook.

Quien también le dedicó un posteo fue Franco Aranda, quien escribió “Estamos muy contentos de sumar al equipo del Frente Renovador San Juan a Elías Robert, un joven dirigente rawsino, pero con gran experiencia habiendo sido Secretario de Gobierno y Secretario de Ambiente y Servicio de su departamento. Es importante para nosotros poder sumar al equipo dirigentes que conocen el departamento y la necesidad de cada vecino”.

Elías Robert afirmó que hace un tiempo largo venía evaluando su posición en relación al trabajo político. “Tuve conversaciones con el intendente, con quien tenemos una excelente relación, le planteé la situación sobre lo que quería hacer, lo que estaba buscando con este equipo, lo entendió, lo acepto y decidí salir por una cuestión ética. No podía continuar siendo funcionario de Rubén estando hoy actualmente trabajando en un partido que no es el actual del intendente”, dijo el ex funcionario en dialogo con Canal 13.

Sobre el nuevo rol que asume de cara a las elecciones generales del 2023, Elías Robert detalló que hay buen entendimiento con Aranda, e incluso se abrirá un espacio en Rawson, donde no solo funcionará como sede del Frente Renovador, sino como centro para diferentes capacitaciones.

Sobre el 2023 confirmó que no hay un mapa definido a nivel electoral, pero es algo que se está hablando. A nivel provincial, afirmó que Sergio Uñac jugará en las listas. “No sabría si va a estar encabezando la lista o no, pero va a estar dentro de la elección”, dijo.