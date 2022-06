Renunció uno de los alfiles de Rubén García en Rawson

Minutos después, el intendente indicó que efectivamente no formará más parte del equipo de trabajo, pero que no fue echado, sino que renunció "por motivos personales". Según dijo, la salida "no tiene motivos políticos" y que "Pintos no llamó", de manera que alguien se habría hecho pasar por él.

También señaló que "no sé que irá a hacer de su futuro". Pese a la estrecha relación que cultivaron durante años. De hecho, Robert, como secretario de Gobierno, fue un alfil del intendente en momentos de tensión con el ala giojista.

Sucedió cuando García estaba internado en Buenos Aires por problemas en el corazón y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, llamó al Sindicato Unión de Obreros y Trabajadores Municipales (Suoem) a paritarias.

Luego, al regreso del jefe comunal rawsino, cuando hubo reorganización del plantel de gobierno departamental y rumores sobre la eyección de Robert, el intendente lo sostuvo y lo cambió al área de Servicio.

Rubén García dijo que "en una semana" ya tendrá un reemplazo. "Estamos viendo", comentó. Acto seguido, negó que esté en sus planes echar a Marcela Dávila y dejó un halo de sospechas sobre el llamado que recibió este medio.

Testigos de la última reunión de Robert con su equipo de trabajo, esta mañana, comentaron que el ahora ex funcionario contó que buscará "aires nuevos". Más tarde, el hombre dijo que "acordaron la salida con el intendente, de la mejor manera", porque tiene una relación de "mucho tiempo".

El rawsino dio algunas pistas sobre su destino político. Será "dentro del campo en el que trabajo, el peronismo". "Vamos a construir con un grupo de compañeros una alternativa y ponerla a disposición de la gente", destacó, aunque no habló de candidaturas.

Sobre el ofrecimiento de un cargo nacional, que se rumoreó con intensidad, comentó que "siempre hay acercamientos" y negociaciones. Pero de momento no hay nada.