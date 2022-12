Por ahora, San Juan no prevé acciones legales en el pleito por coparticipación

Si bien hay un fuerte posicionamiento de Sergio Uñac en lo político, en San Juan no preparan ninguna ofensiva judicial en el marco del tironeo por fondos de la coparticipación que tiene como protagonistas a Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo confirmó a Tiempo de San Juan el fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien dijo que no ha recibido ninguna indicación para una movida en tribunales luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema a favor de devolverle fondos al distrito que regentea Horacio Rodríguez Larreta.

En este contexto Alvo respondió que "lo que hay es una carta que han firmado los gobernadores pero los fiscales de Estado de las provincias no han tenido ninguna indicación al respecto".

A la vez explicó que "no correspondería ninguna presentación porque no somos parte de ese proceso, que es entre Nación y CABA donde se plantea inconstitucionalidad de una medida y se ha dictado una cautelar pero nosotros no somos parte. Algunas provincias se conformaron en 'amicus curiae' al inicio de la contestación porque lo consideraban procedente pero no es el caso de San Juan".

Alvo remarcó que "a mí el gobernador no me ha dicho nada", a la vez que informó que no se ha reunido con Uñac en las últimas horas. El fiscal de Estado destacó que "creería que no habrá (presentación), pero él (Uñac) tiene la ultima palabra", lo que podría traducirse en un "por ahora" no habrá movida judicial sanjuanina.

También comentó Alvo que no se habla de una acción en ese sentido en ninguna provincia de las que firmaron el comunicado, "por lo que tengo en el grupo (de WhatsApp) de fiscales". Y finalizó que la reacción sanjuanina tiene más que ver con el terreno político que con el judicial.

