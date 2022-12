Coparticipación: ¿Por qué el fallo de la Corte a favor de CABA perjudica a San Juan?

"Tenemos una ley de coparticipación federal, con índices para cada provincia. Después de que se recaudan todos los impuestos nacionales -como IVA y Ganancias- se distribuye: una parte va a la provincias y otra a la Nación", explicó la ministra en diálogo con Estación Claridad este viernes. La "distribución primaria" fija qué porcentajes le corresponden a la Nación y a todas las provincias y la "distribución secundaria" establece cómo se reparten los recursos entre estas últimas.

Explicó la funcionaria uñaquista que "en la época de Duhalde se fijó un 1,4% en función de un estudio de las necesidades de CABA. Cuando llega Macri por transferencia de los servicios de seguridad, porque la Constitución Nacional establece que cuando se transfieren servicios a una jurisdicción se hace con recursos, se incrementó ese porcentaje de 1,4% a un 3,75%. Todos los ministros de Hacienda a través de la Comisión Federal de Impuestos hicieron una queja de que era una exageración, que significaba dar a la CABA y se bajó a 3,5. Cuando llega Alberto Fernández se sanciona y promulga una ley por la que se vuelve al 1,4% para CABA y se destina un monto adicional de $24 mil millones mensuales para el gasto en seguridad".

En lo que respecta a qué tiene que ver esta puja con San Juan, destacó que: "Hoy la Nación frente a este fallo tiene que cumplir pasando del 1,4 al 2,95% cuando se tiene armado el presupuesto y asumir una inversión no prevista, por lo que debe hacer readecuaciones y esto tiene repercusión en todas las provincias. El plan Nutrir, el plan Sumar, por ejemplo, son planes con fondos del presupuesto nacional para aplicar a lo largo y ancho del país. En obras es lo mismo, salen del presupuesto nacional. Allí yo creo que absolutamente todos los programas que tiene Nación con las provincias, con las intendencias, todo eso se ve muy resentido cuando hay que hacer una erogación no prevista".

López afirmó que las provincias no resignan recursos de su coparticipación pero los fondos para San Juan se verán afectados.

"No creo que Nación deje de pagar jubilaciones o compromisos con FMI y lo más probable es que lo primero que se resienta es los convenios firmados con las provincias", destacó. Y puso como ejemplo que "se ha aprobado recientemente por unanimidad el presupuesto local de 523 mil millones y de ellos 75 mil millones son fondos nacionales Si uno está permanentemente al tanto de las propuestas de reducir el déficit fiscal y cumplir con metas del FMI, me pregunto cómo puede salir a cumplir una sentencia para una jurisdicción como es la CABA y cómo hacerlo con el resto de las provincias. El gobierno nacional no tiene territorio, es todas las provincias argentinas. En este caso las cuentas publicas de Nación están exigidas y no es fácil con decisiones como estas".

También aseguró que "siempre hay un limite para poder afrontar juicios, nosotros lo tenemos presupuestado, por ejemplo, no se puede ir a favor de un municipio en detrimento de otros".

Políticamente hablando, López comentó que "no soy nadie para juzgar una sentencia. Juzgar en ámbitos que no me competen no corresponde, pero CABA estaba recibiendo el 1,4 y lo determinado por ley para afrontar servicios de seguridad, seguro lo van a detraer, no sé, pero cuando hay un ingreso solo esto atenta en intentar crear un crecimiento con estabilidad".

Finalizó conminando a los jefes comunales sanjuaninos a defender los recursos de San Juan: "Creo que tenemos que salir a defender, yo convoqué ayer a esto a todos los intendentes. Se acaba de inaugurar el Marcial Quiroga en Rivadavia y se iba a ampliar, esto se ve afectado porque depende de recursos nacionales", dijo. No es un dato menor, porque algunos de esos intendentes pertenecen a Juntos por el Cambio y el propio Uñac salió a decir que "la oposición sanjuanina festejan el fallo junto a Rodríguez Larreta y Macri".