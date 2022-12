Orrego y Martín salieron a contestarle a Uñac por la coparticipación

"Lo que dice el gobernador no es cierto", dijo el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. "Si hay algo que voy a defender siempre es la coparticipación de San Juan. Y tratar de que lleguen más recursos a la provincia", aseguró por su parte el diputado nacional Marcelo Orrego. Ambos dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a contestarle a Sergio Uñac, quien este jueves cargó enérgicamente contra "la oposición sanjuanina", en medio del tironeo por la coparticipación federal, después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema dándole la razón a la distribución de fondos a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobernador, en rueda de prensa, dijo este jueves que "Ahora quienes han festejado el fallo son Macri, Larreta y la oposición sanjuanina. Entonces a mí me parece que está cosa nos tienen que llama la atención, eso quiero que discutamos el 14 de mayo. Porque esto va seguir afectando la distribución que nosotros pretendemos que sea equitativa, si todos los fondos van para CABA nosotros seguimos siendo el último orejón del tarro". Luego lanzó, vía redes, que "insto a los diputados de JxC, Orrego y (Susana) Laciar, como a sus intendentes, defender a la patria chica y no a sus jefes porteños".

La ministra de Hacienda uñaquista, Marisa López, también puso el ojo sobre los jefes comunales como Martín: "todos los intendentes de San Juan deben entender que los fondos nacionales destinados a la provincia y a cada uno de los 19 departamentos se verán afectados".

En este marco, Orrego le salió al cruce a Uñac y su equipo diciendo que "el fallo de la corte no perjudica a San Juan porque es muy claro al expresar que los fondos a restituir deben ser asumidos por la Nación, de manera que nada pierde San Juan. Como tampoco nada ganó cuando se quitaron esos fondos pues la única provincia que recibió fondos adicionales por ello fue la provincia de Buenos Aires". Agregó que "no tocan fondos de la provincia. Nosotros tenemos una coparticipación muy buena de cuando fue la época del terremoto pero en este caso la cuota no se saca de las provincias, lo que dice claramente el fallo es que se van a tomar fondos de la Nación".

Por su parte, Martin expresó que "lo que dice el gobernador no es cierto. En el momento que se retiraron los fondos a la Ciudad de Buenos Aires fue de manera arbitraria por parte del Gobierno Nacional y esos fondos fueron exclusivamente para la provincia de Buenos Aires, ni San Juan ni ninguna otra provincia se vieron beneficiadas, fue solo para la provincia de Buenos Aires, para mejorar la seguridad, sueldo de los policías, equipamiento... Y ahora el fallo de la Corte Suprema es muy importante porque le exige a la Nación restituir esos fondos. Pero San Juan nunca se benefició ni se va a perjudicar ahora. El fallo es importante porque le pone un límite a cualquier gobierno federal a que le pueda sacar fondos arbitrariamente a cualquier gobierno provincial".

Embestida por las elecciones del 14 de mayo

Los opositores locales también opinaron sobre las elecciones provinciales anticipadas para las que Uñac acaba de firmar el decreto de convocatoria para el 14 de mayo de 2023. "Queda en evidencia lo que nosotros planteamos en diciembre cuando eliminaron las PASO, cuando el gobierno decía que era para votar menos, ahora la gente va a ir a votar más. Porque va a ir a las generales para gobernador, con una ley que es dañina, obtusa, que no gana quien más votos tiene sino la agrupación que más votos acumula, para colmo tenés que ir a votar para diputados y senadores y para presidente, y probablemente un ballotage", disparó Orrego.

https://twitter.com/DrMarceloOrrego/status/1605730594964393985 Adelantaron las elecciones en San Juan. Los hechos nos dan la razon: Los sanjuaninos vamos a ir a votar 3 o 4 veces en 2023. Mayo=elecciones provinciales. Agosto y Octubre=elecciones nacionales; Noviembre ballotage, muy probablemente. — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) December 22, 2022

El diputado nacional de Producción y Trabajo, en las últimas horas mostró su descontento mediante sus redes sociales, al igual que Martín. Ambos salieron con los tapones de punta ante la posible presentación de Uñac como candidato a gobernador, lo que en JxC consideran inconstitucional.

"Lo del 14 de mayo era algo que se preveía, un secreto a voces, comienza a formalizarse este traje a medida del Gobierno, que eliminó las PASO aduciendo que querían ir a votar menos veces. Pero si se hacían elecciones junto con Nación íbamos a votar menos veces y el costo lo bancaba Nación. Ahora gastaran cientos de millones de pesos en dividirlas", expresó el rivadaviense.

"El gobierno subestima a la gente y con la ley de lemas va a tener mas de 20 votos con la cantidad de candidatos que habrá, pero la gente la está pasando mal y va a apostar por un cambio", añadió en diálogo con Tiempo de San Juan.

https://twitter.com/fabianmartinsj/status/1605694170202484736 Ante declaraciones vertidas en medios de nuestra provincia por el Gobernador de San Juan, es necesario aclarar que está transitando su tercer mandato y la Constitución es contundente, NO le permite ser candidato a Gobernador en las próximas elecciones de 2023 — Fabián Martín (@fabianmartinsj) December 21, 2022

Sobre una eventual postulación de Uñac a la Gobernación, analizó: el artículo 155 de la Constitución es claro, interpretado como ellos lo ven es dejar que una persona esté como vice, como gobernador y vice eternamente. Estar como vice es un mandato, ya va por su tercero por lo que es inconstitucional si se vuelve a presentar", objetó. A la vez, repitió que prevén llevar el pleito a la Justicia: "no lo hemos resuelto todavía pero seguro vamos hasta la Corte con esto", sentenció.