Uñac cargó contra la oposición local: "celebran junto a Larreta y Macri el fallo contra San Juan"

El gobernador confirmó que participará en el mediodía de este jueves de la reunión convocada por Alberto Fernández con los primeros mandatarios para establecer la contraofensiva. "Estoy saliendo para reunirme con el Presidente", dijo a la vez que se quejó de sus pares no oficialistas: "no sé si se expresaron los gobernadores de la oposición como acá que la oposición no se expresa, yo no los he escuchado. Lo que pasa que el federalismo se defiende más allá de la pertenencia partidaria nacional. Yo por un mínimo feriado me he peleado con el Gobierno Nacional, miren si no me voy a pelear por la distribución de fondos, que no son fondos míos sino de los sanjuaninos. No se puede hacer mucho pero por lo menos vamos a plantear la queja como fue en el año 2016 cuando se distribuyeron por decreto", concluyó.