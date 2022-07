Polémica: ¿Milei se reunió con Cristina Kirchner?

FX8kpepXoAAfLWe.jpg

“Este video es para desmentir categóricamente la mentira que ha hecho circular el pseudo periodista de LA NACION y profundamente vinculado a Juntos por el Cambio, en especial al Pro y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mentiroso de Jaime Rosemberg”, posteó en un tuit que acompañaba con un video.

Rosemebrg, un periodista con 30 años de trayectoria y 7 de acreditación en Casa Rosada, aseguró que “dos fuentes” le confirmaron la información que desplegó en su nota “Cristina y Milei, rumores de la reunión ‘imposible”.

Milei acusó al periodista de haber publicado una “mentira” a instancias de Horacio Rodríguez Larreta, a quien apoda “Harry el sucio”.

https://twitter.com/JMilei/status/1549055936442122240 DESMIENTO la noticia que hizo circular el mentiroso de Jaime Rosemberg operada desde La Nación impulsada por Harry, el sucio.

A Harry le molesta que se hable de los problemas reales de la gente y como sacar al país adelante.

Se ocupa más en ensuciarme que en sacar a los K.

CASTA pic.twitter.com/sndQOhQNc6 — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2022

“Yo no me junté con Cristina (...). Yo no necesito juntarme con nadie. En el fondo lo que están haciendo es armar operetas para que no se hable de lo que se tiene que hablar, que es el desastre de la economía, de la aceleración de la inflación y de cómo vamos camino a un Rodrigazo. Pero parece que eso a Harry el sucio, que es parte de la casta, le molesta mucho y por ende manda a sus operadores a ensuciar”, siguió tuiteando.

“El diario en cuestión (por La Nación), en el último tiempo, vive en una continua campaña de difamación... no tienen reparo en mentir y decir cosas de lo más disparatadas si la orden viene de Harry el sucio... Están mostrando ser parte de la CASTA que hunde al país...”, concluyó.