Plan Batakis: Qué dijo Uñac sobre ingreso a planta de contratados en San Juan

Sin duda el principal foco estará puesto en el ingreso a planta, ya que en junio el mismo Gobernador anunció, en medio del conflicto con auto convocados, que aquellos trabajadores que fueron contratados antes del 31 de diciembre del 2018 iban a ser incorporados a planta de manera paulatina. Se trata de una masa de 4.500 empleados en esas condiciones, pero la medida alcanzará a unos 2.000, que pasarán a gozar de obra social, vacaciones, y aguinaldo, entre otros derechos.

Al respecto, consultado por los medios presentes Sergio Uñac comentó “vamos a trabajar con ellos (los contratados) para que, en la medida de las posibilidades sin extender o ampliar las plantas del estado, teniendo en cuenta ingreso y egreso, le demos estabilidad a quienes estén trabajando y se lo merezcan”.

Por otro lado, Sergio Uñac se refirió a los incrementos de precios que se dieron la última semana. Al respecto, el primer mandatario provincial señaló “todos nos tenemos que llamar a un trabajo solidario. Cuando está justificado, no se pretende que el empresario, el industrial y el comerciante pierda plata porque se funde, y si se funde deja de generar empleo. Ahora los aumentos no son buenos, porque no construyen ni llevan a buen puerto”, aseguró Uñac.