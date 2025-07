Pese al fallo judicial, el Gobierno nacional insiste en convertir Banco Nación en S.A: qué dicen desde La Bancaria

WhatsApp Image 2025-07-08 at 12.00.49.jpeg

Desde el Gobierno nacional no demoraron en reaccionar y apelaron la decisión, pero el revés judicial llegó desde la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, confirmando la suspensión del decreto. En este sentido, la Cámara concluyó que “la delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no pueden aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilito a modificar en su naturaleza”.

Sobre este tema, el delegado provincial de La Bancaria, Waldo Gutiérrez, señaló que por el momento reina la tranquilidad sobre este tema debido a la decisión judicial, pero no descartó que se vieron sorprendidos por la incorporación de la transformación de la entidad bancaria en el listado publicado por Nación. “Se dictaron medidas preventivas que limita al gobierno a generar los cambios que pretendan hacer para privatizar la institución. Por el momento hay una decisión judicial para posponer esto y hay que acatar lo que dicta la Justicia”, precisó.

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata se dio hace un mes atrás y la última herramienta que le queda al Ejecutivo es recurrir a la Corte Suprema.

Mientras tanto, el tratamiento del decreto en el ámbito legislativo quedó en manos de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El eje de la discusión en el Congreso pasa por el alcance de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso a Javier Milei para intervenir tanto en el Banco Nación como en otros entes.

El plazo de los seis meses se cumpliría en septiembre, por lo que desde La Bancaria por estas horas se encuentran abordando otras cuestiones laborales en distintas entidades financieras, a la espera de conocer mayores detalles sobre los siguientes pasos que dará el Ejecutivo con el propósito de cumplir su objetivo.

“De todas maneras, siempre estaremos protegiendo el derecho de los trabajadores y no nos quedaremos de brazos cruzados”; sintetizó Gutiérrez, secretario general provincial de La Bancaria.