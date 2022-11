Penal de Ullum: pararon la obra para hacerle cambios, ¿cuáles?

"No es que lo vayamos a frenar pero vamos adaptándonos a las diferentes circunstancias", dijo este jueves el ministro de Obras Provincial, Julio Ortiz Andino sobre las obras del Penal de Ulllum. No obstante, también confirmó que pidieron al grupo de constructoras a cargo una "neutralización" de los trabajos durante 60 días para redefinir el proyecto.

Según explicó en declaraciones a AM 1020 el ministro, "hoy las necesidades que tiene la Secretaría de Seguridad son un poco diferentes comparado con cuando este proceso se inició. Flagrancia le ha generado una modificación importante, de mayor cantidad de presos pero menos peligrosos y con menor estadía, lo que hace que ellos nos plantearon una serie desde modificaciones o requerimientos. Entonces se los hemos planteado a la empresa y la empresa que está construyendo nos ha propuesto algo diferente. Lo hemos charlado con la gente de Seguridad y les ha parecido bastante mejor al proyecto anterior".

De acuerdo a las explicaciones del funcionario, "en este momento estamos planteando una neutralización de la hora por 60 días para terminar de definir bien ese proyecto y largamos uno nuevo por completo más adelante".

Según Ortíz, este parate "no afecta mucho porque son tres empresas que tienen otras obras y la gente va continuar trabajando en esas obras" , respecto de la situación de la UTE encabezada por CICON. Además, justificó que el Penal de Ullum "no estaba en un gran ritmo porque ya veníamos analizando este tema y les pedimos que no tengan gran ritmo. Preferimos parar un poco y analizar mejor. Va a coincidir con las fiestas, por lo que es una buena época para hacer esto".

Los cambios

Ortíz Andino aseguró que los cambios permitirán duplicar la capacidad del nuevo edificio penitenciario. "Vamos a pasar de un penal con capacidad para 600 reclusos a uno con capacidad de 1.300 con pocas modificaciones del proyecto", afirmó.

Según detalló, se cambiarán las condiciones de seguridad de las celdas. ya que antes el proyecto incluía un diseño para reclusos peligrosos y ahora se puede hacer más con los mismos metros cuadrados. "Se planteaba la ocupación de un solo recluso por celda, y celdas húmedas que tienen la parte sanitaria en la misma celda. Lo que se ha hecho son celdas de a dos con las áreas húmedas compartidas en la parte central para cada sector. Eso prácticamente duplica en forma inmediata los espacios sumados a otras modificaciones que se están llevando adelante".

Idas y vueltas

El Penal de Ullum es de los proyectos que presenta más idas y vueltas en San Juan. Es una de las obras más resonantes de la provincia dada la envergadura social porque viene a resolver el hacinamiento del Penal de Chimbas, e inversión que representa, y una de las iniciativas que más peleó el Gobierno para empezar su construcción. Tras fuertes gestiones, en 2020 San Juan consiguió apoyo nacional para financiarlo. Incluso, tras la visita del presidente Alberto Fernández, el ministro Ortíz Andino, dijo que los trabajos se habían iniciado el 1 de septiembre de 2020. Pero no hubo mucho avance en el terreno, lo que obligó al Gobierno local a intimar a la UTE, lo que devino en una reasignación de tareas.

Con solo un 3,3% de avance, en agosto de 2021 se hizo cargo la nueva UTE conformada por Mapal, Galvarini y Cicon. Esta última empresa es la que quedó en pie, ya que la UTE original estaba conformada por Cicon, Daz, Chiconi y Sat, estas tres últimas salieron del juego.