Penal de Ullum: se complicó la construcción y negocian una salida

"Estamos con algunos problemitas pero no por cuestión de fondos sino porque la obra se licitó con un concurso de diseño en dónde ni siquiera fue un anteproyecto en su momento, posteriormente se debía realizar el proyecto ejecutivo con estudios que no eran de San Juan sino de afuera, porque así ganaron el concurso en su momento, en plena pandemia. Y eso hizo demorar mucho el proyecto ejecutivo y obviamente empezaron a verse áreas específicas que fueron redimensionándose, una de ellas es la propia área de salud que tiene prácticamente un micro hospital allá dentro. Ya está prácticamente concluido ese proyecto pero con un monto muy superior a la oferta que en su momento teníamos. Por eso estamos en conversaciones porque nos sería imposible hacer una inversión tan grande, así que estamos analizando esa hora en particular", informó el funcionario en diálogo con Radio Colón.