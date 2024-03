Paritaria docente: terminó de madrugada y se consensuó una tercera oferta salarial, cuál es

Tras el rechazo general de UDAP, UDA y AMET a dos ofertas extendidas la semana pasada, la parte patronal elevó una tercera propuesta consistente en un 17% al valor índice , acumulando un 32% en total respecto a los haberes de enero de 2024, más el cobro de un bono de 35.000 pesos para marzo por persona o su equivalente en horas cátedra, no remunerativo, no bonificable en concepto de segunda cuota del bono inicial de 50.000 pesos pagado en el mes de febrero, y elevar el pago de la suma equivalente a conectividad y a FONID al monto de 40.000 pesos . A partir del mes de abril se comenzará a trasladar a puntos el referido monto correspondiente a FONID y conectividad de manera gradual de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de la provincia.

Esta tercera oferta debe ser bajada a las bases para su consideración pero el acta de paritarias, firmada por los representantes de UDAP, UDA y AMET, refleja que los sindicatos consideraron esta propuesta "como a cuenta de" la recuperación salarial que piden. La ministra Silvia Fuentes declaró en una entrevista a Radio Sarmiento este miércoles que es la última propuesta salarial que dará el Gobierno en marzo.

Paritarias.pdf

Los referentes sindicales Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET) entraron informándoles a las autoridades, encabezadas por el ministro Roberto Gutiérrez (Hacienda) y Silvia Fuentes (Educación) que no fueron aceptadas ninguna de las dos propuestas salariales que sometieron a consideración de sus afiliados. Es más, el rechazo fue contundente y mayoritario en los tres sindicatos.

image.png

El gobierno manifestó el esfuerzo que está realizando la provincia y explicó que si no se hubieran hecho los ajustes correspondientes no se podrían haber reunido en la mesa paritaria. Además, destacaron que se pagó conectividad y FONID con fondos provinciales y recalcaron que la situación es muy compleja en el país y en la provincia. A la par, instaron a seguir reuniéndose mes a mes para revisar los salarios y así tratar de ganarle la inflación para recuperar a lo largo del año el valor adquisitivo del salario.

Con respecto a los puntos de nomenclador de funciones solicitados por los docentes, el gobierno reiteró su compromiso a trabajarlo con la intención de recomponer la estructura propia del sector más allá de las limitaciones presupuestarias que existen. Destacaron el compromiso de pagar mensualmente a todos los sectores sin comprometer el presupuesto de la provincia y añadieron que se pagarán los sueldos el día 28 de marzo, insistiendo en que se debe definir la situación para comenzar a gravar las liquidaciones.

Además, en el Ministerio de Hacienda manifestaron que se entiende el reclamo, pero que no se puede comprometer los recursos de la provincia y conceder lo que no se puede cumplir y explicaron que considerando los valores inflacionarios al día de la fecha, la propuesta otorgada no quedó desfasada, teniendo en cuenta que la inflación acumulada hasta el momento es del 36,6% y la recomposición ofrecida llega al 32%. Por su parte, los bonos otorgados y propuestos ayudan a paliar la desvalorización de los empleos.

Ardua negociación

Primero, el Gobierno propuso un 15% sobre el valor índice de febrero y sobre el bono aclaró que no podía sostener económicamente en el tiempo en una medida que consideran excepcional implementada por el gobierno para ayudar a los trabajadores.

image.png

En cuanto a los puntos, señaló que no es posible acceder al pedido y además agregó que hay voluntad, pero que existe una gran incertidumbre dada la inestabilidad con respecto al presupuesto nacional. El gobierno también explicó que se encuentra sosteniendo presupuestariamente planes nacionales cuyos fondos no están siendo enviados a la provincia, como por ejemplo el plan Incluir Salud, que otorga medicamentos de alta complejidad e insumos hospitalarios, subsidios al transporte de públicos de pasajeros y mientras que Educación sostiene el FONID, actividad hora extendida y comedores escolares.

image.png

Por ello, consideró el gobierno, no es posible para el mes de marzo comprometer aumentos de los que no se tiene certeza de poder sostener en el tiempo.

En ese punto, los gremialistas manifestaron que al no observar que existiera una propuesta salarial superadora respecto de las ya rechazadas, los sindicatos ratificaban el total rechazo mayoritario. Los sindicatos estimaron que la propuesta salarial del gobierno fue muy exigua, por lo que pidieron la reformulación de una nueva propuesta superadora, sin dejar de destacar la predisposición al diálogo.

Frente a esta tercera propuesta salarial superadora, sin perjuicio de que los sindicatos realizarán los actos estatutarios que correspondan, los gremialistas consideraron esta propuesta como a cuenta de la expresada recuperación salarial que se viene planteando desde el inicio de la paritaria.

image.png

En respuesta a lo que pidieron los gremios, el gobierno se comprometió a trabajar sobre los puntos del nomenclador de funciones con el objetivo de incluir beneficios adicionales de FONID y conectividad, de los cuales se está haciendo cargo la Provincia, consistiendo en el traspaso de estos montos adicionales a puntos, lo que es importante para mejorar el nomenclador docente, siendo esto un paso en la dirección correcta según consideran ambas partes.