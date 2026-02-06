viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Día clave

Paritaria docente 2026 en San Juan: arranca la discusión salarial, con el foco en el inicio de clases

El Gobierno abre este viernes la discusión con los sindicatos UDAP, UDA y AMET. La mesa de negociaciones no solo abordará el tema salarial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes a las 14 horas, el Gobierno de San Juan dará inicio formal a la paritaria docente 2026, una instancia considerada fundamental ya que el sector suele funcionar como referencia salarial para el resto de los empleados estatales de la provincia. La reunión, encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem, se da de manera temprana con el objetivo de definir un nuevo aumento salarial para los maestros y asegurar un inicio de clases sin paros, dado que falta alrededor de un mes para el comienzo del ciclo lectivo.

Lee además
en la previa, que pretenden los gremios docentes para la primera paritaria del 2026
Educación

En la previa, qué pretenden los gremios docentes para la primera paritaria del 2026
Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Desde el Ejecutivo destacaron que esta apertura cumple con el compromiso de mantener una escucha activa y un diálogo integral que incluya también aspectos pedagógicos y administrativos. Fuentes subrayó esta semana la intención de modernizar el sistema y dijo que la idea es que “a partir del año que viene, las titularizaciones sean automáticas y que los docentes no tengan que hacer todo ese trámite”.

En cuanto a las posturas gremiales, UDA San Juan, liderada por Karina Navarro, adelantó a TIEMPO DE SAN JUAN que mantendrá una posición de firmeza ante lo que consideran una proyección oficial de inflación que no refleja la realidad. El sindicato rechaza los acuerdos a largo plazo y exige una recomposición inmediata para cubrir un desfasaje acumulado del 2,8%, además de solicitar el blanqueo salarial íntegro y la regularización de pagos atrasados. También incluyeron en su agenda la crisis en la Obra Social Provincia y la necesidad de trasladar a la mesa salarial puntos discutidos previamente sobre radios y concursos de ascenso.

Por otro lado, Daniel Quiroga de AMET señaló a TIEMPO DE SAN JUAN que asistirán a la reunión para recibir la oferta oficial, la cual será consultada con sus delegados antes de ser aprobada o rechazada. AMET pondrá especial énfasis en las titularizaciones docentes y en agilizar el pago de ejercicios vencidos para aquellos trabajadores que ya cumplieron funciones pero aún tienen cobros pendientes por decreto. el gremio UDAP, que encabeza Patricia Quiroga, no respondió a las consultas sobre su posición previa al encuentro.

El último acuerdo

En diciembre de 2025, el Gobierno y los tres gremios firmaron un acta que cerró el ciclo anterior. En aquel momento, se pactó una actualización del valor índice por IPC para diciembre, junto con un incremento de cinco puntos en el Código E60 y una mejora de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente que comenzó a regir en enero de 2026. Además, para fortalecer los ingresos frente a la situación económica, el gobernador Marcelo Orrego dispuso el pago de un bono extraordinario de $120.000. Este refuerzo económico, que alcanzó a docentes, personal de salud y contratados de la administración pública, fue acreditado el pasado 16 de enero como transición hacia la paritaria que comienza hoy.

Temas
Seguí leyendo

ADEPA y FOPEA, contra la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional

Según el gobierno, la pobreza volvió a bajar

Sable corvo: la Justicia rechazó una cautelar y habilitó el traslado a Granaderos

Las acciones se empresas argentinas volvieron a tener una jornada negra en Wall Street

Argentina le pagó al FMI con plata prestada por Estados Unidos

Kicillof aceptaría la propuesta de Máximo Kirchner, y presidiría el PJ bonaerense

Acuerdo con Estados Unidos: Milei lo enviará al Congreso

Algunos senadores analizan abandonar el bloque peronista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz
Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear empleo en Calingasta: cuántos puestos serán