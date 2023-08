Para Fabián Martín, hay "final abierto" y JxC puede revertir el resultado de las PASO

"Ayer se dio una elección a nivel nacional y a nivel provincial muy pareja porque tanto a nivel nacional no son más de dos puntos y medio la diferencia entre el primero y el tercero, con lo que quiero decir que está todo abierto", analizó el referente de Juntos por el Cambio local, Fabián Martín, sobre las PASO.

Si bien trabajaron para Rodríguez Larreta que logró imponerse en San Juan, al ganar Patricia Bullrich la candidatura en el país, los sanjuaninos deberán trabajar para ella. "La interna en nuestro frente hizo que estuviésemos que competir en el día de ayer, pero creo que si desde hoy mismo vamos a estar trabajando juntos para la elección de octubre, para que Patricia Bullrich sea presidenta de los argentinos", ratificó el rivadaviense.

Martín opinó sobre el resultado favorable a Milei que "es la tercera elección que hemos tenido en la provincia de San Juan y fíjese ustedes este lo bueno de esto es que la democracia está más viva que nunca porque el 14 de mayo hubo un resultado y el 2 de Julio fue un resultado diferente. El sanjuanino vota según las circunstancias a quien mejor le parece, como corresponde, y cuando tanta gente vota, cuando alrededor de 500.000 personas votan... Sin lugar a dudas lo de Milei ha sido sorpresa, en parte no tanto porque ya se venía vislumbrando que iba a estar terciando, que iba a haber un tercio para cada espacio político. Lo que faltaba dilucidar es si eso se iba a dar en la realidad, más aún en virtud de que los candidatos de Milei en todo el país en las elecciones provinciales no habían prácticamente tenido buenas performances".

El aliado de Marcelo Orrego previó que "seguramente va a ser una elección muy pareja también en octubre". Y analizó sobre qué votos saldrán a buscar, que "hay mucha gente que no votó y es importante que pueda participar ahí va a haber votos para pescar y en líneas generales. Creo que hay que hablar de propuestas para seducir al electorado. La campaña será un poco barajar y dar de vuelta. Además, todas las líneas internas que perdieron, tenemos expectativas de sumar votos de alguna interna que no se sume a quien ganó. En este marco no descartó sumar adeptos del cordobés Schiaretti. Pero aclaró que es difícil saber de dónde cosechar".

Se mostró confiado: "Seguramente va a haber ballotage y lo mas probable es que sea entre los libertarios y Juntos por el Cambio".