Para Fabián Martín, "es una transición muy larga que incomoda a ambas partes"

Martín viene de reunirse la semana pasada con su antecesor, Roberto Gattoni, con quien tuvo un encuentro al que el intendente calificó como "muy ameno".

En campaña, Orrego y Martín fueron enfáticos con implementar cambios en materia legislativa respecto del sistema electoral. "Todavía no empezamos a conversar porque en realidad la composición de la Cámara va a cambiar. Si bien algunos diputados repiten mandato, muchos de los diputados actuales terminan su mandato e ingresan otros. No hemos avanzado porque todavía es una transición larga, ¿no?", analizó.

Reconoció que será un trabajo de buscar acuerdos permanentes con el PJ, que se convertirá en oposición desde el 10 de diciembre. "Lo iremos hablando seguramente un poquito más adelante. Nosotros vamos a tener minoría en la Cámara. De 36 diputados, vamos a tener 12, vamos a tener un tercio y bueno, por lo tanto, cada proyecto que queramos sacar obviamente va a tener que haber diálogo y consensos. Pero vamos a presentar o a plantear cuestiones que son razonables y que la sociedad lo pide. Esto de tener un sistema electoral más ágil, más transparente. La ley de lemas siempre lo dijimos, es una ley de la trampa, es el voto carambola. Entonces, cambiar el sistema electoral, implementar la boleta única, volver a lo que dice o al viejo artículo 175 de la Constitución donde el gobernador puede estar y el vicegobernador hasta dos mandatos. Estas cosas que, digamos, tienen razonabilidad", disparó.

La semana pasada, Sergio Uñac en campaña se refirió a esta situación de que Orrego gobernará con una Cámara donde no tiene mayoría y dijo sobre la intención del orreguismo de eliminar el SIPAD que "Eso puede terminar siendo una expresión de deseo, porque (Orrego) en definitiva no tiene los votos para poderla modificar. Es una discusión que tendremos que darnos entre todos los referentes".

Pero Martín repitió que lo plantearán en la Legislatura local junto a otros temas. "Cada cuestión que planteemos van a tener razonabilidad en un contexto realmente difícil de la Argentina y de San Juan obviamente, de cada una de las provincias. Lo importante acá es que San Juan y la Argentina tenemos con qué salir adelante. La verdad que es un país rico en recursos naturales pero con una pobreza que es preocupante. El 40%, 42% de los argentinos son pobres y esto es un desafío que tienen la política y la sociedad argentina pero muy especialmente la política que es la que conduce. El desafío de sacar a la gente de la pobreza. Y a la gente de la pobreza se la saca con un modelo político distinto al que hoy gobierna en el país. Se la saca con educación porque sin educación no hay futuro y con trabajo. Esos son los dos ejes, no se saca la gente de la pobreza con planes ni con una mala calidad educativa se saca con una buena calidad educativa y con trabajo", aseguró.

Sobre si ese nuevo modelo económico es el que propone Horacio Rodríguez Larreta o Bullrich, respondió que "Yo creo que ambos tienen, más allá de sus diferencias, ambos tienen proyectos muy parecidos. El tema es el cómo, el modo, cómo lo van a lograr. Nosotros entendemos que es Horacio Rodríguez Larreta, la persona que en este momento tiene las condiciones por el contexto histórico que se vive para tomar el timón de la Argentina. ¿Por qué? En primer lugar, que no es una cuestión menor, tiene experiencia en el Ejecutivo, gobernando y siendo el líder de un territorio. Eso no es una cuestión menor. No es un requisito sine qua non, es decir, no es que si no tienen territorio, si no han tenido o no han gobernado un territorio, no puede ser presidente o no presidente de la Nación. Pero es una experiencia que le da un plus. En segundo lugar, tiene un equipo realmente que conocemos".