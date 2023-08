Gattoni anticipó que le concederán al orreguismo un cargo clave en la Legislatura

Gattoni analizó la situación de que el actual oficialismo será desde el 10 de diciembre oposición con mayoría en la Legislatura local, con lo cual se prevé que el sector de Orrego necesitará hacer acuerdos. En este marco, el uñaquista anticipó que cederán a que el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados sea un hombre o mujer del orreguismo, ya que le toca reemplazar a Martín cuando no esté y hasta puede llegar a reemplazar al gobernador. "Por supuesto (será así)", respondió el Vicegobernador.

A la vez apuntó que "pero creo que la lectura es más amplia, por eso toma realmente importancia la elección del próximo 13 de agosto porque también se va a resolver quién es el que va a conducir esa oposición. Nosotros tenemos desde nuestro espacio dos alternativas, tenemos a Juan Carlos Gioja y a Sergio Uñac. Y será el que resulte con más votos el que será finalmente postulado para senador definitivo de las elecciones, y quien con el avance de los votos tendrá la responsabilidad de conducir esa oposición, de conducir a esos diputados, de generar las condiciones de gobernabilidad. Sergio Uñac muestra de institucionalidad y de que puede gobernar en la oposición cuando fue Mauricio Macri presidente, ahora le toca ser opositor a un gobierno provincial y creo que es la persona que mejor puede administrar, contribuir a generar esa gobernabilidad".

"Estoy seguro porque lo conozco, porque es nuestro pensamiento, que obviamente el vicepresidente primero lo tiene que elegir Marcelo Orrego o en su caso Fabián Martín y que sin duda los diputados que responden a Sergio Uñac le van a prestar el acuerdo, porque así corresponde que sea", afirmó Gattoni. "Estoy seguro porque lo conozco, porque es nuestro pensamiento, que obviamente el vicepresidente primero lo tiene que elegir Marcelo Orrego o en su caso Fabián Martín y que sin duda los diputados que responden a Sergio Uñac le van a prestar el acuerdo, porque así corresponde que sea", afirmó Gattoni.

Evitó confrontar con el rival interno en el PJ: "La evaluación de si Juan Carlos Gioja o José Luis Gioja tienen actitudes de gobernabilidad o no gobernabilidad, le queda hacerlo a la ciudadanía y decidir entre ellos. No me corresponde a mí ponerme a descalificar o menospreciar al respecto a los candidatos. Sí lo puedo hacer con total honestidad, es valorarlo, poner énfasis en lo que yo creo que representa a Sergio Uñac".

53084677020_3b4a5d0e42_k.jpg

Camaradería durante una hora

El encuentro entre Gattoni y Martín se dio, como se había anunciado, luego de que se reunieran Uñac y Orrego, lo que sucedió la semana pasada, y charlaron alrededor de una hora en la oficina del Vice.

El alfil de Uñac la describió como una reunión "extensa, respetuosa y cordial, donde pudimos hablar y ponernos de acuerdo, que básicamente es lo más importante, que haya diálogo y que haya acuerdos y repasamos los temas, la agenda de la Cámara, el funcionamiento de la Cámara, lo que se está haciendo. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo trabajar de acá hasta el 10 de diciembre en los distintos aspectos que es su interés y el interés común".

"Nosotros hemos sido adversarios en lo electoral, pero tenemos los mismos objetivos, condiciones distintas. Tanto Orrego como Fabián Martín deben querer lo mejor para San Juan, con su óptica y con su visión y con su importancia, lo mismo que Uñac y Cristian Andino en su momento. Esto se puso a consideración de la ciudadanía, decidió que fueran ellos y hay que respetar el voto soberano del pueblo y hay que generar las condiciones. No se puede de cada cosa hacer una grieta o una división, sino hay que construir las condiciones de madurez, responsabilidad, gobernabilidad para que las podamos solucionar. En tanto y en cuanto la política viva enredada en cuestiones partidarias, personales, de grieta, más tarde van a llegar las soluciones a la gente. Ojalá que esto de ahora en más sea concebido como lo normal".

53084270396_a04b022771_k.jpg

"Hemos quedado de acuerdo en consultarnos, en hablarnos por cualquier tema que le resulte a él de importancia", afirmó Gattoni sobre Martín. "Hemos quedado de acuerdo en consultarnos, en hablarnos por cualquier tema que le resulte a él de importancia", afirmó Gattoni sobre Martín.

Fondos y personal

También hablaron sobre la administración de los fondos de la Legislatura. En esto, Gattoni aseguró que la Cámara de Diputados fue el único organismo que en el 2023, con un crecimiento general del presupuesto del 100 %, estuvo por debajo del 80 %, resultando un ahorro presupuestario del 20% respecto del 2022 y respecto del presupuesto general de la provincia.

"Esto es una gestión austera. La única obra que se está haciendo fuera de lo común es la consolidación de la infraestructura del edificio histórico, es decir, la calle Las Heras que estaba con un peligro de un sismo fuerte, de caerse de general, de poner en peligro a la gente, a las personas o a los bienes, es la única obra. Fiel a mi costumbre de hombre de cuidar los números, es una administración bastante austera, no hay demasiadas cosas para revisar", afirmó.

Además, Gattoni expresó que al rivadaviense le contó que en la Cámara de Diputados, por ley, no puede haber más de 8 empleados por cada diputado. "Es una ley de plantas óptimas, se sancionó en el 2014 o 2015, con el voto de todos los diputados, así que la Cámara está ordenada y este es el mensaje que tenemos que dar". Esto no es un dato menor, porque el actual intendente había anticipado que le preocupa que haya designaciones de última hora del gobierno saliente y habló de un achique del gasto en cargos políticos.

53084765448_4d9a78668f_k.jpg

Presupuesto provincial, acordado

Gattoni ahondó sobre un tema que fue solicitado por el orreguismo de participar: "la ley fundamental es el presupuesto, sobre el que hemos conversado. También nos hemos puesto de acuerdo en los lineamientos de cómo va a ser su tratamiento, dependiendo de las circunstancias, si hay mayor o menor acuerdo entre el Ministerio de Hacienda actual y los trabajos de equipos técnicos o futuros ministros que vaya a suceder a la ministra de Hacienda".

El Vicegobernador aclaró que "si el presupuesto se termina y están de acuerdo o cuentan con el visto bueno del gobernador electo para que sea sancionado, no hay inconveniente de que sea enviado y sancionado antes del 10 de diciembre y ya tiene presupuesto para el 10 de enero el gobernador electo. Si estiman que es mejor que lo prepare o lo envíe el nuevo gobernador, deberá ser enviado después del 10 de diciembre porque todos los proyectos enviados por el Ejecutivo fenecen el 10 de diciembre por cambio de gobierno".

53084270421_c357d50bba_k.jpg

También habló el Vicegobernador sobre si hay proyectos que sean claves, que quieran promover para que se conviertan en ley de acá hasta diciembre. "Hay una serie de proyectos que obviamente se trabajarán, irán apareciendo leyes que gobiernan, nosotros tenemos una responsabilidad de gobernar la provincia de acá hasta el 10 de diciembre y dejar condiciones de gobernabilidad a partir del 10 de diciembre, con lo cual, por un lado las leyes que nosotros entendemos necesarias e importantes que deben ser sancionadas, obviamente que vamos a buscar el acuerdo con la oposición", aseguró.

Destacó que "lo hemos hecho en circunstancias donde no estaba esta situación, con mayor razón lo haremos y conversaremos con los distintos sectores y fundamentalmente con los diputados que representan al gobernador electo, para darle sanción a las mejores leyes o a las leyes que hagan bien a la provincia y que ellos entiendan que no afectan su gobierno".

Designación de jueces

Por otro lado, por vacantes que están hace meses en tribunales, se viene la designación de varios magistrados que dependen de una instancia de selección en el Consejo de la Magistratura pero la decisión final la tienen los diputados. Respecto de si lo dejarán para la gestión entrante, Gattoni respondió que "si las condiciones se dan, si el Consejo de la Magistratura envía las ternas o las propuestas para la designación de los jueces, tendríamos que actuar".

Fue enfático al decir que "nosotros no podemos paralizar el gobierno seis meses, ocho meses o esperar a las últimas sesiones milagrosas. Con lo cual, todo tendrá que ver con la necesidad y con la intención que tenga el Consejo de la Magistratura, donde participan los abogados, las Cortes Judiciales, los diputados y, en función de eso, se tomará la decisión. No vamos a hacer nada de manera apresurada, pero si en los tiempos que se requiere la Corte Judicial necesita esos nombramientos para seguir funcionando, se hará como corresponde y como se hizo hasta ahora", finalizó.