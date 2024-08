Para el nuevo jefe de la Policía de San Juan "no es una solución" bajar la edad de imputabilidad

Cuando en Argentina se reencendió el debate por la edad de imputabalidad para los menores que delinquen, el nuevo jefe de la Policía de San Juan, Néstor Marcelo Álvarez, habló sobre su postura personal respecto a este espinoso asunto y dijo que "no es la solución". Además, sobre las personas de 13 años a las que apuntan las ideas para que sean responsables penalmente por sus actos, el funcionario provincial expresó que considera que "son niños".

"No sé si es la solución, bajar la imputabilidad. La verdad que estamos hablando de menores de 13 años. Son niños", opinó Álvarez en una entrevista con el programa El Caminante de la Noche de Radio Sarmiento.

El Jefe de la Policía de San Juan argumentó su posición: "Hay un tema social también ahí atrás de ese niño. Que bueno, escapa por ahí también a la función nuestra policial. Hay una cuestión social, que puede ser por diversos factores que ese chico pueda salir a delinquir. Es una cuestión social que también escapa al tema policial. Nuestra función es, si alguien está cometiendo un delito, tratar de detenerlo y esa es nuestra tarea".

Además, analizó Álvarez que dentro del abanico de delitos que manejan en la provincia, las edades de los menores que delinquen son variadas, pero que no cree que hayan bajado tanto como para hacer un cambio en la legislación que los someta a la Justicia desde los 13 años. "Hay menores, sí, de 13, 12 años que pueden delinquir, pero tampoco es la mayoría", destacó.

image.png El nuevo Jefe de la Policía de San Juan, Néstor Marcelo Álvarez, asumió en Casa de Gobierno el 17 de julio último.

Opiniones diferentes en el orreguismo

La opinión de Álvarez refleja que el tema divide las aguas en el orreguismo. Es que la diputada nacional Nancy Picón de Producción y Trabajo presentó en mayo en el Congreso su proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores, a 13 años.

Incluso, el comisario se mostró cauto con precisar cuál sería la edad que considera que debe tenerse en cuenta si se baja la que determina cuándo es imputable en lo Penal. "Lo que pasa es que esto lleva un estudio, lleva una evaluación. Hay que ver estadísticas, hay que ver números. No puede uno hablar. Pero los 13, no. Yo entiendo que no es la solución esa", enfatizó.

A su turno, la legisladora opinó sobre la postura de Álvarez: "Yo siempre digo que esto es lo bueno de vivir en democracia. Cada uno puede expresar lo que piensa y lo que siente", dijo en Radio Sarmiento.

A la vez analizó Picón que "hay que estar en el lugar de quien sufre estas cuestiones, estas situaciones de robos con armas, de violaciones, de homicidios. Hay que también preguntarle a esas familias. Y mi obligación es legislar para todos, presentar los proyectos para que luego sean tratados. Es la obligación de todos los legisladores. Dentro de esas obligaciones también está pensar en las víctimas. Entonces tendremos que trabajar fuertemente en las herramientas de la sociedad para que los chicos tengan más acceso a la educación. Y también tenemos que trabajar para darle seguridad a la gente, para que la justicia tenga las herramientas para resolver".

Debate abierto

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En la Argentina, esta edad se estableció en los 16 años, pero el Ministerio de Seguridad publicó un comunicado donde indica que envió un proyecto de ley al Congreso para bajarla a 13 años.

En el texto oficial explicaron que “por decisión del Presidente (Javier) Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”.

Unicef recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad.